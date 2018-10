Genoa - Le parole di Ballardini dopo la sconfitta col Torino

Negativo l'ultimo turno del buon campionato del Genoa. I rossoblù non sono riusciti a dare seguito alla rimonta iniziata dal gol di Pandev oggi: il doppio svantaggio rimediato nella prima ora di gioco contro il Torino era troppo. Il risultato finale è stato dunque di 1-2, in loro sfavore, nella 38esima giornata di questa Serie A. Dopo il fischio finale Marassi ha comunque riservato applausi per una squadra capace di ottenere con largo anticipo l'obiettivo stagionale della salvezza, grazie in particolare ad un ritmo importante dopo l'esonero di Juric.

A Juric come ben sappiamo è seguito Davide Ballardini sulla panchina ligure. Proprio l'attuale tecnico della fazione oggi sconfitta ha detto la sua dopo il match, come riportato da toro.it, partendo proprio da un giudizio generico in positivo sulla stagione della squadra: "Il Genoa ad un mese dalla fine del campionato ha raggiunto il suo obiettivo, ciò era impensabile a metà novembre, perché la situazione è complicata". In generale, comunque, si può dire che in questi mesi si sia costruita una solida base da cui ripartire il prossimo agosto, magari finalmente con questo allenatore che avrà la possibilità di non dover subentrare a stagione in corso: "Con quattro o cinque giocatori in più noi riusciamo a completare una rosa composta da ragazzi per bene, con qualità importanti. I vantaggi iniziando da inizio campionato sono la condivisione delle scelte con la società e la possibilità di avere due mesi per visionare la squadra e capire meglio su chi puntare durante il campionato".

Infine, il mister si è espresso ancora una volta favorevolmente su Mattia Perin, giocatore probabilmente oggi alla sua ultima con il Grifone: "È tra i quattro migliori al mondo, è un estremo difensore da grande squadre. Perin ha delle qualità importantissime e che vada in una squadra piuttosto che in un altra riuscirà a dimostrare quanto vale in settimana".