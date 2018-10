Icardi parla del suo futuro dopo Lazio-Inter

L’Inter vince all’Olimpico contro la Lazio e ritorna in Champions League a sei anni dall’ultima volta. Nei tre gol che cappottano i biancocelesti ci sono ancora una volta la firma e il nome di Mauro Icardi. Gol numero 29 in campionato e titolo di capocannoniere conquistato. Tutto pronto quindi per il debutto in Champions League con la maglia nerazzurra e la fascia da capitano al braccio, uno dei sogni di Icardi.

A Premium Sport, però, Icardi lascia aperto uno spiraglio per qualunque tipo di soluzione rispetto al suo futuro e alla prossima stagione: “La Lazio è una squadra che gioca molto bene. La partita si è messa male, ma come si è visto con la Juventus abbiamo avuto la forza per ribaltare la gara. La Champions era il nostro obiettivo principale. Siamo felici per questa impresa. Mister Spalletti hai i suoi meriti, dedico questo successo a tutti i miei compagni, dal primo all'ultimo. Tutti credevamo in questo traguardo, lo abbiamo raggiunto tutti insieme. Il fallo di de Vrij? Si è parlato tanto in settimana, sicuramente è un professionista ed ha giocato fino alla fine per la sua squadra.

Rendimento altalenante? Proveremo a migliorare il prossimo anno. una squadra come la nostra non può permettersi questi alti e bassi. L'Inter però è pazza, lo dicono sempre i nostri tifosi. Il mio futuro? Dobbiamo chiedere alla società, il mio obiettivo era raggiungere la Champions e ci sono riuscito. Rinforzi dal mercato? La società proverà a fare bene, lo hanno fatto anche la scorsa estate. Ripartiamo da questa base, se poi arriveranno nuovi giocatori li accoglieremo a braccia aperte. Il Mondiale? Domani ci sarà la lista definitiva, vedremo”.