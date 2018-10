Allegri sul sito della Juventus: "Difficile migliorare questa rosa, bisognerà lavorare"

Massimiliano Allegri è intervenuto sul sito ufficiale bianconero, parlando di stagione e degli obiettivi del prossimo anno: "Le due settimane decisive sono state quella contro il Napoli all’andata e quella contro l’Inter al ritorno. Noi siamo partiti per Milano consci che un colpo il Napoli lo avrebbe sbagliato. Cosa serve per ripartire ancora? Grande lucidità. Gli obiettivi della prossima stagione saranno gli stessi di quest’anno. Servirà gente con voglia di lavorare, stimoli e capire dove migliorare la rosa, che non è semplice. I ragazzi che sono in squadra hanno capito qual è il DNA Juve, e che cosa si debba fare per vincere. Chi va via mancherà e tanto, ma i giovani stanno crescendo molto. Penso a giocatori come Bernardeschi, che oltre a doti tecniche ha dimostrato cattiveria e voglia di raggiungere il risultato, di lottare su ogni palla".

Parole importanti, quelle del tecnico bianconero, che ha fatto capire la sua intenzione di voler continuare con la Juventus, pur confermando la sua fermezza nel pretendere una rosa forte e competitiva. La società bianconera è avvisata: Massimiliano Allegri resterà ma a determinate condizioni.