Milan contro la Fiorentina un obiettivo da non fallire

Ultima partita della stagione con il Milan che ospiterà la Fiorentina (ore 18.00) per difendere il sesto posto dall'attacco dell'Atalanta. I rossoneri già sicuri della qualificazione in Europa League, ma oggi pomeriggio sono chiamati al successo per confermare la sesta piazza per evitare così un'altra estate di preliminari.

A San Siro arriverà la Fiorentina che proverà invece nell'impresa titanica, difatti i viola dovranno vincere con un ampio margine contro il Milan e sperare in una larga vittoria del Cagliari sull'Atalanta, in lotta per la salvezza, visto che lo scarto con i bergamaschi è di 7 punti nella graduatoria della differenza reti.

Gattuso dovrà fronteggiare l'assenza di Suso ed inoltre dovrà rinunciare anche agli squalificati Montolivo e Borini. Nonostante qualche esperimento provato in settimana, il tecnico rossonero confermerà il classico modulo 4-3-3 con Cutrone al posto di Suso, e Locatelli per Biglia. Davanti spazio nuovamente a Kalinic, grande ex della partita.

Pioli invece non avrà Veretout, squalificato per tre giornate, ma recupera Vitor Hugo solo per la panchina. In avanti Saponara alle spalle dei due giovani figli d'arte Simeone e Chiesa.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gennaro Gattuso: "Loro non hanno tensione, ce l'abbiamo tutta noi.- Tra Champions ed Europa League c'è differenza, ci può essere rammarico per i punti persi per strada, ma dobbiamo pensare da dove siamo partiti. Non parlo solo della gestione di Vincenzo, anche io ho perso dei punti per strada. Abbiamo giocato contro squadre con cui potevamo fare di più".

Stefano Pioli: "Il rimpianto è che all’inizio non eravamo pronti, ma era normale arrivare un po’ lunghi gli ultimi giorni di mercato, perchè abbiamo cambiato tanti giocatori, ma non c’è nessuna responsabilità. Non sono tante le società che possono dire di aver centrato gli obiettivi di inizio stagione. La società ha la facoltà di rinnovarmi ancora il contratto, ma non dipende da me".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Torrasi (57)

ATTACCANTI: Cutrone, Tiago Dias (76), Kalinic, André Silva, Tsadjout (74).

Fiorentina

Badelj, Benassi, Biraghi, Cerfolini, Chiesa, Cristoforo, Dabo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Falcinelli, Gaspar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Hristov, Pezzella, Saponara, Simeone, Sportiello, Thereau, Valencic, Veretout, Vitor Hugo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Calhanoglu; Cutrone, Kalinic. A disposizione: A. Donnarumma, Storari, Musacchio, Zapata, Gomez, Abate, Antonelli, Biglia, Mauri, Silva. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Indisponibili: Conti, Zapata, Biglia, Suso

Squalificati: Borini, Montolivo

Fiorentina (4-3-1-2): Sportiello; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Badelj, Dabo; Saponara; Simeone, Chiesa. A disposizione: Dragowski, Cerofolini, Vitor Hugo, Hristov, Olivera, Gaspar, Cristoforo, Eysseric, Dias, Thereau, Falcinelli. Allenatore: Stefano Pioli.

Indisponibili: Lo Faso

Squalificati: Veretout

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Milan e Fiorentina in Serie A si sono affrontate in totale ben 155 volte, con un bilancio favorevole ai rossoneri.

L’ultima gara a San Siro risale al febbraio 2017, quando il Milan superò la Fiorentina 2-1 grazie alle reti di Kucka e Deulofeu

La Fiorentina ha vinto in quattro delle ultime cinque trasferte di campionat

Kalinic, ex di turno che in questa stagione ha deluso in maglia rossonera.

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite di campionato contro la Fiorentina