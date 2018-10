Terminata Milan - Fiorentina, LIVE Serie A 2017/18 (5-1): Milan direttamente in europa!

20.05 - E' tutto per oggi. Grazie a chi ci ha seguiti da parte di Patrick Sermon ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia. Vi ricordo il verdetto finale: Milan batte Fiorentina grazie alle reti di Calhanoglu, Cutrone, Kalini, Cutrone e Bonaventura.

20.02 - Finisce così il match si San Siro: il Milan va direttamente in europa. Una gara vinta con il cuore, con la grinta, con la tenacia ma soprattutto da un grande Rino Gattuso che ha saputo dare un'identità di gioco a questo gruppo. Milan che ha totalmente controllato il secondo tempo grazie ad un magnifico Calhanolgu che ha fatto letteralmente impazzire la difesa viola. I toscani, purtoppo, non hanno potuto far nulla contro una squadra che ha fatto benissimo e che lottava per il sesto posto. Tuttavia, Pioli può ritenersi soddisfatto della gara e della stagione dei suoi che non hanno mai mollato

19.58 - Finisce il match. Risultato finale di 5-1.

90'+2'

88' Grande palla di Kessié per André Silva che trova la mano di Dragowski.

86' Fallo di Kessié su Saponara.

84' Terzo ed ultimo cambio per il Milan: esce Bonaventura ed entra il giovanissimo Torrasi.

82' Tiro dalla sinistra di Chiesa, facile presa per il portiere rossonero.

80' Lancio impreciso di Saponara per Simeone. Blocca Donnarumma.

79' Tiro alto di Benassi che voleva il secondo palo.

77' Cambio per i rossoneri: esce Kalinic, entra Antonelli.

75' MANITAAAAAAA DEL MILAN, GOL S-T-R-A-O-R-D-I-N-A-R-I-O DI BONAVENTURA: il numero 5 rossonero prende palla da centrocampo, ne salta uno, ne salta un altr, percussione verso il centro e batte Dragowski.

74' Fallo di Chiesa su Calabria.

73' Sponda di André Silva per Locatelli che non riesce ad impattare bene la sfera, spedendola fuori.

71' Tiro rasoterra di Benassi che cercava il secondo palo, ma Donnarumma era sulla traiettoria.

70' Cambio per il Milan: esce un formidabile Cutrone, entra André Silva.

68' Parte Calhanolgu, mette in mezzo per Rodriguez che trova tutto solo Bonucci, ma il capitano rossonero è in posizione di off-side.

67' Cross per il Milan con Calhanoglu che mette sul secondo per Bonucci anticipato dai difensori viola.

66' Gol in fuorigioco di Cutrone su cross di Rodriguez.

64' Cerca di avanzare la Fiorentina che non trova spazi.

63' Possesso tranquillo del diavolo, che controlla la gara.

61' Resta a terra dolente Bonucci dopo un pestone involontario di Chiesa.

60' Cross sbagliato di Chiesa.

58' POOOOOOOOKER DEL MILAN, ANCORA UNA VOLTA CUTRONE: colpo di tacco di Kalinic per Calhanolgu che allarga sulla destra per Cutrone, il numero 63 trova il primo palo e batte Dragowski. 4-1.

57' Colpo di tacco di Kalinic che cercava l'inserimento in area di Cutrone, accompagnato sul fondo da Milenkovic.

54' Posizione di fuorigioco di Chiesa.

53' Tracciante troppo lungo di Calhanoglu che cercva Cutrone.

52' Parata sicura di Donnarumma sul tiro mancino di Chiesa che aveva agganciato un pallone difficilissimo.

49' TRIIIIIS DEL MILAAAAAN, HA SEGNATO KALINIC: bel cross di Calhanoglu sul secondo palo per Cutrone che impattando il pallone con la testa non riesce a dargli forza, respinge Dragowski ma arriva più veloce di tutti Kalinic che la mette dentro.

48' Fallo di Biraghi su Cutrone.

47' Primo corner della Fiorentina con Saponara che mette in mezzo ma Donnarumma respinge fuori.

46' Doppio cambio per la viola: escono Pezzella e Sportiello, entrano Gaspar e Dragowski.

19.11 - Si riparte! Pallone mosso dal Milan.

19.10 - Squadre nuovamente in campo.

18.57 - Finisce con il vantaggio del Milan il primo tempo a San Siro. Dopo il vantaggio viola, prima Calhanoglu con una grande punizione e successivamente Cutrone con una magnifica torsione di testa portano avanti i padroni di casa. Milan che, in questi primi 45', non ha sofferto poco e niente ma è stato bucato da Simeone dopo una brutta palla persa da Bonucci; la viola ha cercato di giocare la partita con le verticalizzazioni su Simeone e Saponara, ma ha sbagliato davvero troppo tecnicamente. Ora una piccola pausa, a tra poco!

18.52 - Finisce il primo tempo. Risultato parziale di 2-1.

47' Tiro fuori di pochissimo da parte di Cutrone dopo una buona azione dei rossoneri.

46' Possesso del Milan che attende il fischio di Fabbri.

45'+3'

44' Altro lancio magnifico di Calhanolgu che trova Kalinic anticipato da Sportiello, cerca la conclusione Rodriguez ma ancora Sportiello respinge.

40' GOOOOOOOOOOL DEL MILAAAN, HA SEGNATO CUTRONE: cross perfetto di Calhanoglu sul primo palo, arriva Cutrone che come Inzaghi la mette dentro di testa sul secondo palo.

39' Libera Calabria su un cross pericoloso di Chiesa.

38' Primo corner per il Milan con Calhanoglu che mette in mezzo ma la viola respinge nuovamente in angolo.

36' Resta a terra Biraghi che sembra avere problemi all'inguine.

35' Cade a terra Kalinic dopo un'imbucata di Cutrone, ma ancora una volta tutto regolare per il dirigente di gara.

33' Ammonito Calhanolgu per simulazione, dopo essersi lasciato cadere a terra su un non tocco di Pezzella.

32' Fallo di Calabria che frana su Chiesa.

30' Ancora un lancio sbagliato per la Fiorentina, questa volta dal neo-entrato Oliveira.

29' Perde la palla Calabria, lo anticipa Dabo che dal fondo cerca Simeone in mezzo, ma anticipa tutti Romagnoli.

28' Primo cambio per la viola: esce V.Hugo per problemi fisici ed entra Oliveira.

27' Ammonito Kessié dopo aver dato un brutto colpo in testa a Sportiello. L'ivoriano era tutto solo davanti al numero 57, dopo una buona imbucata di Bonaventura, ma si allunga il troppo la sfera e lascia lì il piede.

24' Cross col mancino totalmente sbagliato di Cutrone.

22' GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAAAAAAN, HA SEGNATO CALHANOGLU: una punizione chirurgica del turco che sul palo di Sportiello, beffa il portiere napoletano.

21' Calcio di punizione per il Milan, ammonito Pezzella.

19' GOOOOOOOL DELLA FIORENTINA, HA SEGNATO SIMEONE: brutta palla persa da Bonucci, riparte Chiesa che imbuca Simeone e l'argentino non sbaglia. 0-1.

17' Pallone rasotera di Calhanolgu non intuito da Bonaventura.

16' Rischia Rodriguez su pressing di Benassi.

15' Buon lancio di Bonaventura per Cutrone che aveva cercato la sponda per Kessié anticipato da Saponara.

14' Cross troppo lungo di Calabria che cercava qualcuno nel mezzo.

13' Ennesimo pallone sbagliato di Dabo per Chiesa.

12' Sportiello respinge con i piedi il tiro di Kalinic, dopo una disattenzione della viola.

10' Resta a terra dolente Calhanoglu colpito da una spalla di Milenkovic.

9' Possesso del diavolo che cerca di alzare il proprio baricentro.

8' Lancio totalmente sbagliato di Pezzella per Chiesa.

7' Prima occasione vera per il Milan con il lancio di Bonaventura a cercare Kessié che trova le gambe di Sportiello, sulla ribattuta va Cutrone che non riesce ad inquadrare lo specchio.

5' Parte Biraghi col mancino ma trova la testa di Bonaventura che innesca la ripartenza di Kessié, l'ivoriano lascia a Calhanoglu che tenta un cambio di gioco per Cutrone, ma Dabo intercetta e chiude tutto.

4' Fallo di Calhanoglu ai danni di Chiesa.

3' Resta a terra Kalinic dopo un contatto con Pezzella, tutto regolare per Fabbri.

2' Pallone sbagliato di Calabria per Cutrone che non riesce a tenere la sfera in campo.

1' Primo giro palla dei padroni di casa.

18.03 - Si parte! Primo pallone mosso dalla Fiorentina.

17.58 - Squadre in campo!

17.50 - Squadre rientrate negli spogliatoi. Manca ormai davvero poco a Milan-Fiorentina, non mancate!

17.40 - Riscaldamento iniziato da un po' di tempo a San Siro. Come da pronostico c'è quasi il tutto esaurito in una partita che potrebbe indirizzare in un certo modo la prossima stagione del Milan.

17.30 - Come previsto sarà Cutrone ad occupare la zona di Suso con Kalinic e Calhanolgu a formare il tridente. Nessuna novità, invece, per la formazione viola.

17.20 - La risposta della Fiorentina (4-4-1-1): Sportiello; Milenkovic, V.Hugo, Pezzella, Biraghi; Cristoforo, Benassi, Dabo, Chiesa; Saponara; Simeone. All.Pioli

17.10 - La formazione ufficiale del Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Cutrone, Kalinic, Calhanoglu. All.Gattuso

17.00 - A breve vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Milan-Fiorentina, match valido per la 38esima ed ultima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Michael Fabbri.

Diretta Milan - Fiorentina

I rossoneri sono reduci da un 1-1 in casa dell'Atalanta, che era riuscita a riacciuffare il diavolo solo nei minuti finali con il gol di Masiello. Ora, bisogna necessariamente vincere a San Siro per evitare i due preliminari di Luglio. Il settimo posto rischierebbe di mandare in fumo anche la prossima stagione, visto il notevole spreco di energia.

Didascalia

Il sesto posto è di notevole importanza dunque,come ha confermato il tecnico rossonero Gennaro Gattuso in conferenza stampa: "Sono molto preoccupato, lo sanno anche i ragazzi. Negli ultimi giorni ripeto sempre le stesse cose. Domani inizia il nostro campionato, dobbiamo ripartire da domani."

Nell'attesissima gara di questa sera mancherà uno dei nomi più importanti che ha sempre aiutato il Milan nelle ultime due stagioni: Suso. Lo spagnolo ha subito una lesione muscolare in allenamento dopo aver calciato l'ultima punizione; i tempi di recupero non sono stati ancora stabiliti.

Nonostante l'indisponibilità di Suso e l'assenza per squalifica di Fabio Borini, Gattuso non dovrebbe rinunciare al 4-3-3. Donnarumma tra i pali, davanti a lui torna in campo Calabria, poi Bonucci-Romagnoli in mezzo e Rodriguez a sinistra. Cabina di regia affidata a Locatelli supportato da Bonaventura e Kessié. A destra dovrebbe giocare Cutrone, con Kalinic prima punta e Calhanoglu sulla sinistra.

Live Milan-Fiorentina

La viola è reduce da una brutta sconfitta per 0-1 contro il Cagliari davanti ai propri tifosi. Il sogno EL è andato in fumo proprio con i sardi che hanno giocato un'ottima partita. Tuttavia, Pioli può ritenersi soddisfatto del campionato dei suoi e vorrebbe chiudere in bellezza la stagione.

Didascalia

Una tranquillità e voglia di ambire a traguardi più importanti che sono stati espressi dal tecnico viola Stefano Pioli in conferenza stampa:"La stagione è positiva, abbiamo rispettato le aspettative .Vogliamo puntare a traguardi alti, l’anno prossimo l’obiettivo sarà entrare in Europa."

Servirà, dunque, un ultimo sforzo per tentare la vittoria a San Siro. Non sarà presente tra i convocati Jordan Veretout, perno della squadra e da cui ripartire nella prossima stagione, data l'espulsione di domenica e la successiva squalifica per due giornate.

L'ex Inter dovrebbe optare per un 4-4-1-1. In porta Sportiello, con il quartetto difensivo formato da Milenkovic, Pezzella, V. Hugo e Biraghi. Sulle fasce di centrocampo giocheranno Chiesa e Cristoforo, in mezzo Benassi e Dabo. Sulla trequarti spazio a Saponara che supporterà l'unica punta Simeone.