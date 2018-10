Serie A, le formazioni ufficiali di Milan - Fiorentina

Tra poco più di un'ora scenderanno in campo Milan - Fiorentina per l'ultima giornata di Serie A. I rossoneri già qualificati per l'Europa League vogliono evitare di affrontare i preliminari, dall'altra parte i viola devono vincere con diversi goal di scarto e sperare nella sconfitta dell'Atalanta a Cagliari. questi le formazioni ufficiali!

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Cutrone, Kalinic, Calhanoglu. A disp.: Storari, A. Donnarumma, Silva, Gómez, Abate, Biglia, Musacchio, Antonelli, Torrasi, Tsadjout, Tiago Dias. All. Gattuso

FIORENTINA (3-5-1-1): Sportiello; Vitor Hugo, Pezzella, Milenkovic; Chiesa, Benassi, Cristoforo, Dabo, Biraghi; Saponara; Simeone. A disp.: Cerofolini, Dragowski, Badelj, Eysseric, Falcinelli, Olivera, Gil Dias, Valencic, Hristov, Bruno Gasper, Thereau. All. Pioli