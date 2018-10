Napoli - Crotone: l'ultima partita di Reina, la squadra di Zenga lotta per la salvezza

Questa sera il Napoli affronterà il Crotone alle 18.00. Dopo una stagione eccellente, anche senza un titolo portato a casa, lo stadio San Paolo sarà pieno per salutare i beniamini azzurri con una passerella meritata per tutti i giocatori e per lo stesso Sarri.

Inoltre sarà l'occasione per abbracciare Pepe Reina, Rafael Cabral e Maggio in partenza. Gli azzurri cercheranno di battere il record di punti del club napoletano appena raggiunto la settimana scorsa.

Al San Paolo arriverà il Crotone che tenterà l'impresa, anche se potrebbe non bastare per restare in Serie A. Bisognerà vincere e poi sperare in un passo falso di una delle altre squadre in zona retrocessione: SPAL, Cagliari, Udinese o Chievo. In caso di ko, infatti, gli uomini di Zenga sarebbero retrocessi in Serie B.

Sarri schiererà la miglior formazione possibile con l'unico ballottaggio tra Mertens e Milik. Zielinski, dopo due partite da titolare, dovrebbe tornare in panchina, con Hamsik al suo posto dal primo minuto.

Zenga invece punterà su Simy e Nalini in attacco insieme a Trotta. Difesa composta da Faraoni e Martella terzini, Capuano e Ceccherini titolari al centro davanti a Cordaz tra i pali.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Zenga: "Dobbiamo restare sempre in partita perchè non si sa mai quello che può succedere. Dormo male da diversi perchè ho visto quello che abbiamo fatto, il modo in cui abbiamo lavorato, siamo cresciuti, abbiamo acquisito consapevolezza e mi darebbe un enorme dispiacere non riuscire a centrare la salvezza. Sono sull’orlo di un esaurimento".

I CONVOCATI

Napoli

Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Tonelli, Koulibaly, Ghoulam, Maggio, Milic, Mario Rui, Hysaj, Jorginho, Allan, Diawara, Zielinski, Rog, Machach, Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne, Milik

Crotone

Zenga ha convocato tutti i giocatori della rosa anche gli infortunati Benali e Budimir.

I diffidati sono Ceccherini e Ricci.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Sarri

Indisponibili:

Squalificati:

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Rohden, Mandragora, Barberis; Trotta, Simy, Nalini. Allenatore: Zenga

Indisponibili: Budimir, Benali

Squalificati: