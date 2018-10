Udinese - Tudor: "Poste le basi per il futuro"

Missione compiuta per l'Udinese, tre punti e salvezza acquisita grazie alla vittoria di misura sul Bologna. Tudor in conferenza stampa esprime la sua soddisfazione.

Si parte con l'analisi della partita: "Faccio innanzitutto i complimenti ai ragazzi che hanno chiuso bene la stagione, regalando una vittoria al pubblico che ci ha sempre sostenuto. Noi dopo il primo quarto d'ora ci siamo un po' tirati indietro, ma abbiamo comunque creato le occasioni per raddoppiare, non ci siamo riusciti e siamo stati in ansia fino al novantesimo. Però abbiamo difeso bene e non abbiamo preso gol in due partite, bene così".

Si è rivista la voglia di sacrificio: "Se si fanno partite di sostanza così è positivo, la cosa più importante è la mentalità, la voglia di sacrificio Se ce l'hai si vede e arrivi a fare il risultato. Emil poi ha dato qualità e geometrie oggi, mancava quello, siamo tutti gente con gamba in mezzo, lui ha dato qualità. Ha fatto bene come Rodrigo".

Un calcio che sembra puntare sempre più al risultato e sempre meno al divertimento: "Ci sarebbe tanto da discutere sul divertimento del calcio di oggi. In questa partita comunque la gente è venuta e ci ha sostenuto, la passione viene prima di tutto. Io sono per un calcio che porta al bel gioco, non calcio totale, ma bello, ma ci vogliono gli uomini per farlo e il tempo. L'idea di tutti gli allenatori credo dovrebbe essere difendere a mille e in attacco ed esprimere bel gioco, vorrei tutte e due le cose".

Tudor ora dovrà parlare in questi giorni con la società per programmare il futuro: "Io mi sono fatto un idea in questo mese, ci siederemo al tavolo in questi gioni e decideremo. Io dirò la mia e si andrà avanti. Tutti gli allenatori del mondo a fine anno vogliono giocatori nuovi, qualcuno può crescere, altri sono già al massimo altri demotivati, faremo delle scelte. Bisogna sudare fino alla fine del mercato, portando i giocatori più forti possibili. La società in questo è sempre stata brava. In queste due settimane di lavoro ho visto qualcosa, non posso dire in che percentuale ci sia la mia idea di calcio, però qualcosa si è visto, non abbiamo solo buttato in avanti. Costruire la fase offensiva è la cosa più difficile, ma gli spazi li abbiamo creati e questa è la strada giusta".

Il cambio Lasagna-Perica ha fatto discutere: "Mettere Perica è stata una scelta per chiudere la partita. Lasagna spende molto in profondità, mi serviva un uomo più fresco. Ho fatto due cambi subito per dare frescezza. Lasagna è stato decisivo quest'anno con le sue reti, ha tante qualità".

I risultati dagli altri campi: "Io nell'intervallo ho detto ai miei il risultato di Napoli, sottolineando però che questa partita andava vinta e che avrei cambiato subito chi avesse calato la sua intensità in campo".