Mirabelli spiega cosa cerca il Milan nel prossimo calciomercato

Il Milan ha concluso la propria stagione raggiungendo il sesto posto e l'accesso diretto all'Europa League senza passare da tre turni preliminari nel pieno dell'estate e della preparazione in vista della prossima stagione. Mirabelli e Fassone hanno sempre detto di avere le idee chiare su come cercare di migliorare i rossoneri. Il direttore sportivo è tornato a parlare di calciomercato durante un'intervista concessa a Milan TV.

Ancora una volta la sensazione avuta è stata quella di un Milan che con Gattuso in panchina ha bene in testa cosa cercare nel prossimo mercato: "Abbiamo ben chiaro quali sono le zone di campo in cui intervenire: un centrocampista, un attaccante esterno e un grande centravanti. Dobbiamo alzare la qualità della squadra. L'anno scorso abbiamo puntato su molti giovani. Calhanoglu non giocava da diversi mesi, non è arrivato al top della forma. Conti sarà il nostro primo acquisto della nuova stagione. Abbiamo dovuto rinnovare anche alcuni contratti per rinforzare il patrimonio del Milan. Pensiamo di aver creato una buona base.

Noi avevamo le idee chiare su quello che volevamo fare l'estate scorsa, abbiamo fatto delle scelte ben precise e il Milan ora è la squadra più giovane in Italia. Volevamo costruire una base, ora sappiamo di dover fare altre cose. Dobbiamo mettere gli uomini giusti per ambire ad altri obiettivi. Non arriva nessun giocatore che non abbia il gradimento del mister. Dobbiamo prendere un giocatore che sia un po' una via di mezzo tra Kessie e Bonaventura.

Non possiamo fare scommesse, ci servono delle certezze. Il Milan ha investito tanto la scorsa estate, non potevamo fare tutto in una sola finestra di mercato. Ora abbiamo una base e dobbiamo solo fare piccoli interventi. Il numero di giocatori dipenderà da quello che deciderà l'Uefa. Il mercato chiude il 17 agosto. Vorremmo dare i nuovi rinforzi a Gattuso il prima possibile. Il raduno sarà il 9 luglio. Vogliamo dare la nuova squadra a Gattuso il prima possibile".