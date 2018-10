Sassuolo-Roma 0-1, Di Francesco: "Dobbiamo migliorare dal punto di vista mentale per diventare grandi"

Massimo risultato con il minimo sforzo per la Roma che chiude il campionato con una vittoria di misura contro il Sassuolo al Mapei Stadium grazie a un'autorete di Pegolo a fine primo tempo.

Nel post gara Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Premium Sport analizzando la stagione giallorossa:

"Oggi abbiamo fatto la 12^ vittoria in trasferta che è un record per la Roma e abbiamo concluso il campionato con la seconda miglior difesa. Forse potevamo fare di più quest'anno e in certe partite non siamo stati cattivi in zona offensiva dove dobbiamo migliorare".

Fazio ha dichiarato che la Roma ha pensato più alla Champions quest'anno ma Di Francesco non è d'accordo: "Io non ho mai pensato di privilegiare la Champions ed è questo il messaggio che voglio trasmettere alla squadra, di non pensare a una sola competizione ed è per questo che tutti i giocatori sono importanti se si vuole diventare grandi e vincere".

Il tecnico della Roma parla anche dello spareggio Champions tra Lazio e Inter: "La Lazio ha fatto un grande campionato e forse meritava di andare in Champions per il gioco espresso, merito però anche dell'Inter di non aver mollato mai e di aver sfruttato l'ultima chance da grande squadra qual è".

Di Francesco si mostra fiducioso in vista della prossima stagione: "Dobbiamo migliorare nel gioco in verticale, nel coprire bene tutto il campo e di pressare coi tempi giusti. Ho una mia idea di calcio particolare e difficile da applicare sul campo, ma i ragazzi col tempo stanno imparando con grande abnegazione quello che io voglio e confido in una crescita mentale della squadra il prossimo anno. Obiettivo futuro? Vogliamo ripetere quanto fatto e provare a fare il salto di qualità per giocarcela con chi ci sta davanti".

Chiusura con domanda sul mercato e in particolare sul futuro di Alisson: "Io so che il nostro portiere è Alisson e sono felice se rimane. Poi è chiaro che il mercato è lungo e può succedere di tutto".