Milan, idea Immobile per l'attacco? Veretout per il centrocampo

Finito il campionato, in casa Milan è già tempo di pensare al mercato. I rossoneri hanno chiuso la stagione sesti con la qualificazione diretta ai giorni di Europa League.

Dopo i tanti milioni spesi la scorsa estate, la dirigenza di via Aldo Rossi andrà sì sul mercato, ma prendendo tre o al massimo quattro giocatori mirati. Nelle ultime ora è stato accostato il nome di Jordan Veretout, giocatore in forza alla Fiorentina arrivato l'anno scorso dall’Aston Villa per circa 7 milioni di euro. Il centrocampista viola ha talento, visto che ha vinto il Mondiale Under 20 con la Francia insieme a Umtiti, Pogba e Koulibaly. Come hanno sottolineato i colleghi della Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, dopo una stagione così così in Premier League, Veretout è rinato sotto la gestione Pioli ed ha chiuso il campionato con otto gol in 36 partite. Gattuso l'ha voluto inserire come prima scelta nella lista che ha consegnato a Mirabelli e Fassone. E' chiaro che serve un alternativa a Bonaventura ed a Kessie in mezzo al campo, visto che entrambi hanno chiuso la stagione molto stanchi, e il nome di Veretout potrebbe essere quello giusto. Sulla lista ci sono anche Max Meyer dello Schalke, oltre a quello di Badelj, sogno di vecchia data.

Gattuso però ha richiesto anche un attaccante: uno dei problemi di questa stagione del Milan è stato sicuramente la mancanza di un vero bomber. Ecco perchè tra gli obiettivi di mercato del club per questa estate, al primo posto, c’è un grande centravanti come ha dichiarato lo stesso Mirabelli: "Abbiamo ben chiaro quali sono le zone di campo in cui intervenire: un centrocampista, un attaccante esterno e un grande centravanti. Dobbiamo alzare la qualità della squadra" e Fassone: "Viste le carenze di quest’anno sull’attacco stiamo facendo delle riflessioni. L’idea di prendere un campione deve incastrarsi con l’aspetto economico e con la volontà del giocatore". Ma chi potrebbe essere questo mister X? Come ha spiegato la rosea i nomi più caldi sarebbero Ciro Immobile e Andrea Belotti. Da una parte l'attaccante in forza alla Lazio piace molto a Gattuso, ma non sarà facile portarlo via dalla capitale. Invece il Gallo vorrebbe venire sì al Milan per giocare l'Europa League, ma, anche qui, Mirabelli dovrà fare i conti con Cairo, che non vuole privarsi del proprio capitano. Il presidente granata vorrebbe inserire nella trattativa Cutrone, ma per i rossoneri Patrick è incedibile e vorrebbero inserire Fabio Borini che piace parecchio a Mazzarri. Non tramontano Cavani, Fellaini, Falcao e Dzeko.

Tutto questo però resterà fermo finchè non arriverà la decisione dell’Uefa in merito al settlement agreement, dopo di che il Milan potrà pianificare il proprio mercato estivo.