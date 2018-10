Napoli, Hamsik al passo d'addio: "Voglio una nuova avventura"

Si fanno sempre più realistiche le probabilità di un Napoli senza Marek Hamsik. Lo slovacco ha dato seguito alle parole del padre <<"Il suo futuro potrebbe essere lontano da Napoli, ci sono tre club cinesi su di lui. Va via al 60%, tra l'altro lui ha già parlato con il presidente">>, pronunciate non più tardi di questa mattina, ed alla stampa del suo Paese ha concesso frasi che sembrano lasciare intendere un futuro lontano dal San Paolo per la bandiera azzurra, 30 anni, in Campania da più di 10 anni, dal 2007. Beniamino assoluto della tifoseria azzurra, una delle più calde ed appassionate d'Italia: "Ci abbiamo creduto a lungo quest'anno, volevamo vincere lo Scudetto, e sono profondamente deluso che non sia stato così. Mi dispiace soprattutto per i tifosi, che meritavano questo titolo, e io li ringrazio comunque per il grande sostegno dimostrato. Non ci hanno mai lasciati soli, sono stati sempre presenti e calorosi, in casa e fuori".

Parole che giungono via etere in un istante, Napoli è raggelata dalle dichiarazioni della sua bandiera: "Ho dato tutto per questa squadra e forse è arrivato il tempo che il nostro percorso finisca. Vorrei provare qualcosa di nuovo, che mi dia altri stimoli". Parole forti quelle rilasciate da Hamsik, capitano del Napoli, al quotidiano slovacco Pravda.sk, dichiarazioni che giungono a sorpresa, e lasciano esterrefatti, perchè nessuno all'ombra del Vesuvio era a conoscenza della volontà di Marekiaro (così ribattezzato dai fans partenopei nel corso della sua lunga permenenza nel capoluogo campano) di voler lasciare Napoli. Voci, solo rumors, circa un suo 'invaghimento' verso mete orientali, la Cina e nulla più, ecco ciò che era stato associato al campione slovacco nelle ultime settimane.

Con Dries Mertens e Josè Callejon indiziati a partire verso altri lidi, e Jorginho tentato dalla Premier League (Manchester City), il Napoli deve fronteggiare un'altra 'mareggiata', e rischia seriamente di perdere il suo capitano, che proprio nell'ultimo turno di campionato contro il Crotone ha festeggiato il traguardo delle 500 presenze in azzurro. Con il nodo legato al mister, Maurizio Sarri, ancora da sciogliere, la calda e pazza estate del Napoli è ufficialmente iniziata.