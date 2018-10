Under 21, senti Cutrone: "Torno in Nazionale con lo spirito di sempre"

Finita la stagione è il momento del ritorno delle varie Nazionali. Anche l'Under 21 italiana tornerà al lavoro nella giornata di venerdì 25. Dopo l'esperienza da "traghettatore" sulla panchina della Nazionale maggiore, in occasione delle amichevoli di marzo con Argentina e Inghilterra, Gigi Di Biagio tornerà nel suo ruolo di Ct dell'Under 21 per le sfide contro Portogallo e Francia.

Anche Patrick Cutrone, dopo l’esperienza di marzo con la Nazionale maggiore, tornerà a vestire la maglia degli azzurrini: "Torno con il solito spirito che sia in Under 21 o nella maggiore mi impegno sempre a dare il massimo perché è un onore vestire questa maglia -le sue parole ai microfoni di Rai Sport- Tra l’altro Di Biagio crede molto in me, è stato lui a farmi esordire in Nazionale a marzo scorso, e il mio obiettivo è quello di ripagare la sua fiducia partita dopo partita".

L'attaccante arriva in Under 21 dopo una stagione davvero soddisfacente con la maglia del Milan: "Non pensavo di fare così bene, ho giocato anche in Europa League e le gare in campo internazionale mi sono servite per crescere, mi hanno dato tantissimo e mi sento migliorato. Non mi aspettavo una stagione così, però ho sempre lavorato per questo, anche se sinceramente sento di non aver fatto ancora niente".

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessandro Plizzari (Ternana), Simone Scuffet (Udinese), Lorenzo Montipò (Novara);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Davide Calabria (Milan), Gianluca Mancini (Atalanta), Filippo Romagna (Cagliari), Elio Capradossi (Roma), Sebastiano Luperto (Empoli), Kevin Bonifazi (Torino), Raoul Petretta (Basilea), Federico Dimarco (Sion), Giuseppe Pezzella (Udinese);

Centrocampisti: Manuel Locatelli (Milan), Alessandro Murgia (Lazio), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Luca Valzania (Pescara), Nicolò Barella (Cagliari), Matteo Pessina (Spezia);

Attaccanti: Daniele Verde (Verona), Christian Capone (Pescara), Federico Bonazzoli (Spal), Patrick Cutrone (Milan), Vittorio Parigini (Benevento), Gianluca Scamacca (Cremonese), Enrico Brignola (Benevento).