Napoli, finisce ufficialmente l'era Sarri

La notizia era nell'aria da qualche ora, forse da qualche giorno, ma è da pochi minuti che è arrivata l'ufficialità della fine del rapporto tra il Napoli e Maurizio Sarri. Come al solito la notizia arriva tramite il profilo twitter del presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, che oltre a sottolineare e ringraziare il tecnico toscano per quanto fatto nei tre anni alla guida del suo club, ha di fatto salutato l'ex allenatore dell'Empoli, dando di fatto il via all'era Ancelotti.

Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ovunque e da chiunque. Bravo Maurizio.

Aurelio De Laurentiis #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 23 maggio 2018

E' terminato infatti da pochi minuti il summit con l'ex allenatore, tra le altre, di Milan e Juventus, con il quale è stato trovato già dalla serata di ieri l'accordo relativo all'ingaggio ed alla durata del contratto. Non resta che attendere, a questo punto, il secondo cinguettio presidenziale, quello dell'annuncio ufficiale dell'arrivo del tecnico di Reggiolo.