Italia, parla Mancini: "Per questi impegni ci sarà grande rotazione. Buffon vuole continuare a giocare"

E' cominciato ieri sera il primo raduno della Nazionale targata Roberto Mancini.Il neo ct azzurro ha parlato in conferenza stampa dopo il primo allenamento. Tanti i temi trattati, andiamo a sentire le sue parole!

Nei giorni scorsi Mancini ha definito "la Nazionale della rinascita", sarà davvero così?: "Tutto bene, il primo giorno è servito per fare un po' di conoscenza ed è abbastanza normale correre insieme ai ragazzi, sono abituato così".

Da oggi è iniziata la preparazione in vista delle tre amichevoli in programma lunedì 28 maggio a San Gallo contro l’Arabia Saudita, venerdì 1 giugno a Nizza contro la Francia e lunedì 4 giugno a Torino contro l’Olanda: "Vediamo nazionali, davanti a noi... non siamo molto contenti. Abbiamo sempre avuto un limite sulle amichevoli. Ora c'è il torneo, però in queste tre gare vogliamo un buon punto di partenza. Noi siamo l'Italia, e nonostante le difficoltà dobbiamo cercare di vincere ogni partita, per ciò che siamo da sempre. Conta per noi, cercare di fare del nostro meglio giocando nel modo migliore possibile. La rotazione sarà totale, ho giocatori reduci da un campionato stancante. Qualcuno sarà costretto a giocare tre partite, perché eravamo 30 e ora ne abbiamo persi cinque. Vedremo come staranno Immobile e Zaza, forse chiameremo anche qualcuno dall'Under 21. Penso che i più giovani debbano giocare contro Francia e Olanda, per fare esperienza. L'Arabia Saudita anche sarà un avversario interessante perché sta preparando il Mondiale".

A Coverciano sono arrivati giocatori che hanno disputato l'intera stagione da protagonisti..: "Le partite di fine campionato dove non si prepara un Europeo o un Mondiale sono faticose per i giocatori. Ora abbiamo una decina di giorni, in cui la stanchezza si farà sentire e giocheremo ogni tre giorni: sono qui le difficoltà. La prima cosa che ho detto al gruppo è di dirmi prima i problemi fisici e la stanchezza in modo da prevenire gli infortuni".

Questione Buffon: "Ho parlato con Gigi a telefono, mi ha spiegato la sua intenzione di continuare a giocare. Quindi tutti i giocatori che giocheranno e che saranno considerati i migliori, potranno essere convocati. Ho soltanto rispettato le sue volontà, mi ha avvisato dopo due giorni che sono diventato c.t.", ma chi prenderà il posto dell'ex portiere della Juventus, Mancini ha già deciso?: "No, devo osservarli bene perché sono tre ottimi portieri e manca anche qualcun altro secondo me, che è infortunato. Chiameremo anche altri giocatori sicuramente. Per il portiere aspettiamo ancora un po', sono tre partite e giocheranno tutti e tre adesso".

Escluso De Rossi, scelta definitiva?: "Come detto prima, tutti i giocatori attivi e in condizione sono convocabili, compreso De Rossi. La porta non è chiusa per nessuno. Ci possono essere partite importanti tra 8 mesi, perché non dovrei chiamare i giocatori in forma? Poi è chiaro che il lavoro va ragionato sulla base di due anni. Sarri? Io allo Zenit sono stato bene, è stata una bellissima esperienza"

Il ritorno di Balotelli in Nazionale, Mancini li farà un discorso particolare?: "Questo deve essere l'obiettivo della squadra, di unire il movimento calcistico. Mario è un calciatore particolare, perché è un grande giocatore fin da giovane. Io ho fiducia in lui perché negli ultimi due anni ha fatto bene. Comunque dipende da tutti: chi è in Nazionale deve dare il massimo e comportarsi bene"

[Sky Sport e vivoazzurro]