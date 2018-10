Chievo Verona: si tratta per il riscatto di Stepinski, asta di mercato per Mauricio Isla

Il Chievo Verona si muove per il futuro. Dopo una stagione davvero difficile, la dirigenza clivense sta infatti sondando il terreno del mercato a caccia di un mix di calciatori giovani e di talento. Il primo nome che verrà ufficializzato nelle prossime ore è quello di Mariusz Stepinski, attaccante classe '95 che ha disputato una buona stagione. Dopo le buone cose viste al Nantes, l'attaccante polacco ha confermato il suo talento in maglia gialloblu, concludendo in crescendo l'annata sportiva. Secondo il Corriere di Verona Campedelli è pronto a versare i 2.5 milioni previsti, la fumata bianca dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Ancora incerta, invece, la posizione di Sergio Pellissier. Dato per certo il suo addio, il bomber simbolo dell'ambiente non si è ancora deciso, alimentando le speranze del tifo gialloblu. La tifoseria vuole infatti la permanenza del suo eroe, il Presidente Campedelli sarebbe incline a rinnovagli il contratto di almeno un altro anno. Non dovrebbero esserci problemi per il rinnovo di Fabio Depaoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giovane esterno dovrebbe prolungare fino al 2022 il proprio contratto, diventando il perno di un ringiovanimento obbligato della rosa.

In ottica mercato piace e non poco Mauricio Isla. Attualmente in forza ai turchi del Fenerbahçe, il laterale sarebbe ben felice di tornare in Italia, dove ha indossato le maglie di Udinese, Juventus e Cagliari. Duttile tatticamente, il cileno può tranquillamente occupare le posizioni di terzini, mezz'ala ed esterno di centrocampo. I dubbi sono sulle condizioni fisiche non perfette, il Chievo Verona sta però facendo un pensierino. Su Isla ci sono anche Genoa ed Udinese, avversari che potrebbero complicare i piani di Campedelli. Forte, infine, la pressione dell'Atalanta sul pata Castro, calciatore che ha ancora una volta impressionato in campionato. La dirigenza clivense non vorrebbe cederlo, sarà difficile difendersi dagli assalti orobici.