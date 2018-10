Parma, spunta la pazza idea Mario Balotelli

Il Parma si sta godendo la promozione in Serie A. La dirigenza cinese vuole regalare ai propri tifosi un grande bomber e, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, potrebbe essere Mario Balotelli.

La squadra ducale, dopo aver realizzato la tripla promozione consecutiva dalla D alla A in soli tre anni, vuole ripartire dalla massima serie con un giocatore che possa dare garanzia e secondo il ds Faggiano sarebbe proprio Balotelli il profilo adatto.

L'attaccante italiano ha annunciato nei giorni scorsi di voler lasciare il Nizza per tornare in Italia. Dopo il ritorno in Nazionale grazie alla convocazione del ct Roberto Mancini, Balotelli vuole tornare protagonista anche in Serie A anche se in Francia ha disputato una stagione brillante. Sarebbe poi un' operazione a parametro zero visto che tra pochi giorni, infatti, il classe 91' sarà libero dalla società francese, ma il nodo resta l'ingaggio che si aggira sui 4 milioni. Per l’ex Milan, si sarebbe parlato anche di altre due destinazioni a lui molto gradite ovvero Napoli e Roma, ma anche alcuni club di Premier sono sulle sue tracce ed in più Marsiglia e Borussia Dortmund. Ma Raiola sarebbe stato avvistato nella città emiliana come ha riportato La Gazzetta di Parma, il noto procuratore ha ottimi contatti proprio con Faggiano.

Sarà solo una suggestione o un sogno che può diventare realtà come Cassano che proprio a Parma ha vissuto l’ultima fase felice della propria carriera?