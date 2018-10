Milan, tutto (o quasi) girerà intorno alla decisione UEFA: possibile fuggi fuggi senza Europa?

Il campionato è finito da solo una settimana, tra pochi giorni inizierà la sessione di calciomercato, ma le squadre sono già al lavoro per rinforzare le proprie rose. Tra questi c'è sicuramente il Milan, ma il club di via Aldo Rossi sta attendendo la decisione della Camera arbitrale dell'Uefa che dovrà pronunciarci nei confronti dei rossoneri dopo la bocciatura del settlement agreement.

Anche se Marco Fassone ha dichiarato venerdì che la decisione della Uefa non inciderà sul mercato, sarebbe molto complicato convincere giocatori importanti a venire al Milan che potrebbe andare incontro a sanzioni pesanti, fino all'esclusione dall'Europa League. Se nel frattempo, proprio l'ad rossonero insieme ad un team di legali (tra cui Mattia Grassani e Roberto Cappelli ndr) e dai dirigenti dell'area finanziaria del club, stanno studiando tutto il dossier stilato dai commissari Uefa per capire come muoversi, il salvator della patria dovrebbe essere il fondo Elliott che è pronto a mettere nuovi fondi per far uscire il Milan da questa situazione complicata.

Lo stesso discorso fatto poco fa, potrebbe valire anche per le cessioni che, senza Europa, i dirigenti rossoneri potrebbero non riuscire a trattenere i big in rosa come Suso e Romagnoli, i quali hanno ambizioni europee, ma poi ci sono Rodríguez, Biglia e Bonaventura. Discorso a parte per Bonucci, il quale è stato presentato come riferimento del nuovo corso e quindi difficilmente partirà anche se le sirene estere risuonano giàì, e per Donnarumma con Raiola che si è sempre dichiarato scettico sulla nuova dirigenza. Va precisato che, ora come ora, nessun giocatore del Milan ha mostrato segnali di insofferenza, ma la decisione della UEFA, come ha evidenziato la Gazzetta dello Sport quest'oggi, potrebbe cambiare tutto. Anche se per i giovani, come ha sottolineato sempre la rosea, potrebbe essere un discorso diverso. Il prestigio della storia del Milan farebbe rimanere i vari Conti, Cutrone, Locatelli e Calhanoglu, che poco si curerebbe delle questioni europee.

Ovviamente stiamo parlando di possibili ipotesi. Intanto Mirabelli sta sondando il terreno per diversi giocatori tra cui Zaza, Immobile e soprattutto Marouane Fellaini: il giocatore belga è uno dei principali obiettivi di mercato del Milan, ma l'ostacolo principale è l'ingaggio visto che almeno 10 milioni di euro all’anno, decisamente troppi.