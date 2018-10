Milan, Depay e Fellaini arriveranno con o senza Europa League

Il Milan sta vivendo un momento molto complicato: la mancata concessione del settlement agreement da parte dell’Uefa non è cosa da poco ed ora in via Aldo Rossi c'è preoccupazione in merito alla decisione della camera giudicante dell’Uefa per la partecipazione o meno dei rossoneri all’Europa League. Il responso finale è in programma per metà giugno.

Ciò nonostante il mercato del Milan non si ferma e Mirabelli è al lavoro per portare alla corte di Gattuso giocatori importanti per rinforzare l'attuale rosa. Gli obiettivi principali del ds rossonero sono Depay e Fellaini, difatti i due sono nel mirino del Diavolo da diverso tempo. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, entrambi i calciatori sono disposti a venire al Milan con o senza Europa League.

Depay non ha avuto un inizio di carriera facile, ma al Lione ha trovato finalmente la propria dimensione ed il presidente Aulas chiede 40 milioni di euro visto il forte interesse di molte squadre (Milan e non solo ndr) e e sarà difficile portarlo via a meno. Mirabelli, come continua la rosea, dovrà pensare di vendere un big per portarlo a casa, se no sarebbero davvero tanti soldi per un singolo giocatore.

Discorso diverso per Fellaini: il centrocampista belga è in scadenza di contratto con il Manchester United ed ha fatto sapere che vorrebbe giocare per il club di via Aldo Rossi, ma qui il problema sta sulla richiesta del giocatore per venire a Milano ovvero 10 milioni che, nel caso, diventerebbe di fatto il calciatore più pagato della rosa.

Ma entrambi hanno una cosa in comune: il desiderio di vestire la maglia del Milan, anche nel caso in cui la squadra fosse esclusa dall’Europa League segno che, nonostante tutto, il club rossonero continua a mantenere il proprio fascino a dispetto di tutti i problemi societari. Al momento tutto è aperto, dalla Uefa e dal mercato.