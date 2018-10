Campionato Primavera: pari tra Juventus e Roma, Torino e Fiorentina. Cagliari promosso

Conclusasi la regular season, il Campionato Primavera 1 Tim ha lasciato spazio ai play-off, che sono iniziati con il turno preliminare andato in scena tra Roma e Juventus, Torino e Fiorentina. Partiamo dai capitolini, che nella sfida d'andata erano attesi a Vinovo per affrontare i bianconeri di Dal Canto, costretti a vincere, in quanto in caso di parità sia nel punteggio che nei gol segnati nel match di ritorno andrà avanti la squadra che si è meglio posizionata al termine della regular season, in questo caso la Roma. La partita come da pronostico è stata molto equilibrata, infatti a sbloccarla ci ha pensato Olivieri, realizzando un calcio di rigore. La reazione capitolina non si è fatta attendere, infatti Celar alla prima opportunità ha bucato la porta juventina riportando il match in parità. Una situazione di equilibrio che poteva essere riportata a favore dei padroni di casa da Del Sole, il quale si conquista e calcia un tiro dal dischetto, che viene però neutralizzato con grande efficacia da Romagnoli. Una parata che forse può significare la qualificazione alle semifinali dove ad attendere c'è l'Inter. Tutto è rimandato ai prossimi 90 minuti che si giocheranno Giovedì a Trigoria.

Nell'altro match in programma il Torino ha impattato per 1-1 contro la Fiorentina. Gori al 57' porta in vantaggio i toscani, che vengono rimontati nel finale da Butic, il quale realizza un calcio di rigore. Un penalty fondamentale, in quanto consente ai granata di sperare ancora nella qualificazione. Agli uomini di Coppitelli ora serve una vittoria nel match di ritorno per raggiungere l'Atalanta in semifinale. Dall'altra parte invece la squadra di Bigica deve solamente contenere il parziale vantaggio acquisito, in modo da poter far valere il proprio miglior posizionamento in classifica ed accedere al prossimo turno. Una qualificazione che gli uomini di Bigica rincorrono dalla passata annata, quando furono sconfitti in finale dall'Inter.

Chi invece può già festeggiare è il Cagliari, che nel weekend ha conquistato la promozione in Primavera 1 grazie alla vittoria in Finale per 3-1 sull'Empoli, che però va ugualmente in Primavera 1 a causa della retrocessione della Prima Squadra del Novara in Serie C. Insieme ai novaresi vengono esclusi dal campionato Primavera 2 anche Pro Vercelli e Ternana, rispettivamente sostituite da Lecce, Padova e Livorno. Il tutto in attesa del play-out in corso tra Virtus Entella ed Ascoli, che decreterà la quarta squadra a scendere dal campionato di Serie B a quello di C e nel contempo l'eliminazione dalla graduatoria della rispettiva squadra giovanile. Nel contempo si attende anche il termine dei play-off di Serie C per conoscere la quarta squadra che verrà aggregata al campionato di Primavera 2, che accoglierà anche la perdente della sfida tra Hellas Verona - Udinese, con il match d'andata terminato 1-1: a Paoluzzi ha risposto Tupta. Un pareggio che va tutto a favore dei friuliani, a cui basterà un pareggio nel match di ritorno per rimanere in Primavera 1, sancendo contestualmente la retrocessione degli scaligeri in Primavera 2, in quanto come per i play-off anche in questo caso vale la regola del miglior posizionamento ed in questo senso l'Udinese ha concluso la propria regular season al 13° posto con gli stessi punti dell'Hellas Verona arrivato 14°. Se al termine dei 90 minuti del match di ritorno il punteggio sarà di totale parità, sia nel risultato che nei gol segnati, saranno appunto i friuliani a festeggiare.

RISULTATI:

PLAY-OFF PRIMAVERA 1

Andata

Juventus - Roma 1-1

59' Olivieri [r.] (J) 87' Celar (R)

Torino - Fiorentina 1-1

57' Gori (F) 80' Butic [r.] (T)

PLAY-OUT PRIMAVERA 1

Hellas Verona - Udinese 1-1

49' Paoluzzi (U) 60' Tupta (HV)

FINALE PROMOZIONE PRIMAVERA 2

Empoli - Cagliari 1-3

2' Camba (C) 11' Tehe [r.] (E) 22' Camba (C) 94' Doratiotto (C)