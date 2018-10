Napoli: casting portiere, Rui Patricio in pole, sale Areola

Questa estate, con l'avvento in panchina di Carlo Ancelotti, il Napoli si rifarà in parte il look, ed il reparto in cui ci saranno più novità è senza dubbio quello che riguarda i portieri. L’addio di Reina e Rafael, seguiti dal probabile trasferimento di Sepe, hanno creato sicuramente una situazione di emergenza da andare a risolvere quanto più presto possibile, e la società è già all'opera per contrattualizzare i portieri che difenderanno la porta azzurra il prossimo anno.

Tramontata la pista che conduceva al nome di Mattia Perin - destinato alla Juventus - rimane in pole position il nome di Rui Patricio. Secondo alcuni addirittura il portoghese sarebbe vicinissimo a vestire i colori del Napoli, ma non c'è nulla ancora di ufficiale. Il portiere dello Sporting Lisbona ha intenzione di cambiare aria, il clima in casa del clun bianco verde è pesantissimo e dunque Rui Patricio sarebbe ben lieto di provare un'esperienza estera. Ciò che frena la trattativa è l'aspetto economico, in quanto Aurelio De Laurentiis ha offerto circa 12 milioni, mentre i lusitani ne vorrebbero incassare non meno di 25. Piace anche il profilo di Alphonse Areola, portiere francese di origine filippina che potrebbe essere chiuso al Paris Saint-Germain qualore gli sceicchi acquistassero Gianluigi Buffon. Rumors dicono che è il preferito di Carlo Ancelotti, avendolo tra l'altro già allenato nella capitale francese. La trattativa per Bernd Leno, invece, si è bruscamente interrotta poichè il portere teutonico ha fatto sapere nei giorni scorsi di non gradire la destinazione.

Come detto, oltre ad un numero 'uno', la società campana dovrà setacciare ogni angolo del mercato per scovare un dodicesimo, data la partenza, quasi certa, di Luigi Sepe, così come confermato dal suo agente Mario Giuffredi: "Andrà via perché le promesse nei suoi riguardi non sono state mantenute. Ha diritto di giocare titolare per dimostrare le sue capacità e qui non troverebbe spazio. Non chiederemo di liberarlo a parametro zero ma se vorranno trattenerlo a tutti i costi andremo al braccio di ferro con la società perché non è giusto trattenerlo qui se il Napoli non crede in lui".

Nelle vesti di terzo, invece, potrebbe esserci Nikita Contini, portierino del vivaio che lo scorso anno ha giocato in Lega Pro, in prestito al Pontedera. Ritornato alla base, il classe 1996 ora attenderà una risposta dal club azzurro. Lui si è detto entusiasta all'idea di ricoprire il ruolo di terzo portiere, spetterà però alla società decidere se affidarsi ad un talentino giovane oppure servirsi di un portiere esperto, con già esperienza in Serie A.