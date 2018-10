Inter, sfida al Milan per Depay

Con i suoi goal ha trascinato il Lione alla qualificazione alla prossima Champions League e ora potrebbe lasciare la Ligue 1 per sbarcare in Serie A. Memphis Depay si appresta a vivere un’estate da protagonista: non sul campo, perché la sua Olanda non parteciperà al Mondiale di Russia, ma sul mercato, con un derby italiano pronto a scatenarsi.

Il Milan è da tempo interessato all’ex PSV, con il tecnico Gennaro Gattuso che ha indicato in lui il rinforzo ideale per l’attacco rossonero, vista la sua capacità di giocare sull’esterno in un 4-3-3 con una grande propensione al goal – 19 reti in 36 presenze nel campionato francese appena concluso, tra cui la tripletta decisiva al Nizza all’ultima giornata per arrivare al terzo posto davanti al Marsiglia, e 22 totali in stagione; il club milanista però sta attraversando un periodo parecchio complicato dal punto di vista societario, con la concreta possibilità che la UEFA possa punire la squadra con l’esclusione dalla prossima Europa League, oltre ovviamente ai problemi di liquidità scaturiti dalla posizione non solida di Li Yonghong. Ecco così che i cugini dell’Inter sono appostati e decisi a compiere uno sgarbo: secondo la Gazzetta dello Sport infatti i nerazzurri hanno cominciato i primi colloqui esplorativi con i francesi per verificare la disponibilità a trattare.

La richiesta del Lione è di almeno 40 milioni di euro, con la dirigenza dell’Inter che cercherà di abbassare le pretese fino ad un massimo di 30 milioni per aggiungerci poi eventuali bonus, mentre Depay guadagna oltre 4 milioni all’anno, anche in questo caso cifre un po’ alte per le casse interiste. La preferenza del calciatore al momento sembra pendere verso la soluzione Milan, ma l’Inter può giocarsi la carta della Champions League, certamente più affascinante dell’Europa League, sempre tenendo d’occhio l’evoluzione della questione tra i rossoneri e la UEFA e la possibile esclusione dalla Coppa.