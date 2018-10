Juventus: il punto sulle cessioni

Grandi manovre in casa Juventus. Dopo la conferma di Massimiliano Allegri e gli arrivi quasi certi di Mattia Perin ed Emre Can, il club biaoncero ha voglia di piazzare un grande colpo, un pezzo da novanta per tentare ancora la scalata al monte chiamato Champions League. Per potersi rinforzare, il diktat è quello di ottenere denaro contante dai propri calciatori, andando a cedere qualche tesserato a cifre davvero considerevoli. Nella Juventus nessuno è incedibile, Pogba docet, per lasciare Vinovo l'offerta deve però essere davvero congrua.

Al di là delle voci intorno Gonzalo Higuain, uno dei nomi sulla lista dei partenti è quello di Mario Mandzukic, che ha giurato amore alla Juventus a più riprese. La dirigenza bianconera sta però valutando una sua cessione, facendo leva su una carta d'identità non più rosea ed una condizione fisica sempre più calante a causa dell'impiego da esterno pensato per lui da Massimiliano Allegri. Secondo le ultime voci provenienti da Torino e da quanto riportato dal tabloid inglese Metro, l'unico campionato che potrebbe far cambiare idea a Mandzukic è la Premier League. Il croato è ingolosito da un eventuale interesse del Manchester United, giocandosi le proprie chances in un club titolato e glorioso.

Molto mercato ha anche Miralem Pjanic, mezz'ala ex Roma diventato ormai affidabile regista grazie al certosino lavoro di Massimiliano Allegri. Escludendo qualche black-out casuale, il bosniaco ha confermato un talento cristallino in fase di impostazione, facendo ripartire la manovra con semplicità e velocità. Perno imprescindibile del centrocampo, Pjanic è però entrato in orbita di Barcellona e Real Madrid, decise a piazzare un colpo importante per dare nuova linfa ad un reparto ormai corroso. I catalani vogliono sostituire Iniesta, in Castiglia si pensa al passaggio di consegna di Kroos e Modric. La Juventus lo valuta ottanta milioni, cifra importante che spaventa i due club. Occhio anche al Manchester City: i citizens potrebbero sbancare con un'offerta monstre dell'ultimo minuto.