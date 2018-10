Sampdoria: Skorupski per il dopo Viviano, sondaggio per Mandragora. Piace Kouame

Emiliano Viviano è sempre più lontano dalla Sampdoria. Dopo una lunga e fortunata parentesi nel club doriano, il trentaduenne portiere potrebbe allontanarsi proprio dalla nostra Serie A, abbracciando il progetto dello Sporting Lisbona. Una vera e propria scelta di vita, per Viviano, che potrebbe accasarsi a breve in Portogallo. Secondo quanto confermato dal dirigente dei biancoverdi Luis Vidigal, intervernuto in esclusiva ai microfoni di TMW, Viviano sarebbe prossimo alla partenza, condizione che ha di fatto costretto la Sampdoria a cercare un sostituto, trovandolo in Lukasz Skorupski. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il club doriano sarebbe pronto ad ingolosire la Roma, assicurandosi così le prestazioni di un portiere talentuoso ma messo in ombra da Alisson.

Altro grande nome che infiamma il mercato doriano è quello di Rolando Mandragora, regista di proprieta della Juventus reduce da un'ottima parentesi con la maglia del Crotone. Chiuso da Bentancour e Pjanic, il nazionale italiano è stato inserito tra i partenti, con Marotta e Paratici pronti a chiedere almeno quindici milioni di euro. Una cifra importantissima che di fatto rispecchia quanto visto in campo: dopo l'infortunio, Mandragora è tornato infatti al top della forma, imponendosi come uno dei calciatori più interessanti del nostro campionato. La Sampdoria ha deciso di dialogare con la Juventus, la concorrenza di Fiorentina ed Atalanta è però agguerrita.

Ufficiale, invece, il prolungamento di contratto fino al 2022 per il giovane Giacomo Vrioni, come si legge da una nota ufficiale del club: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato fino al 30 giugno 2022 il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Vrioni.L’attaccante classe 1998, già protagonista nell’Academy blucerchiata, in questa stagione era in prestito in Serie C all’U.S. Pistoiese 1921, con la quale si è messo in luce siglando 8 gol in 26 partite". Infine, il club di Ferrero avrebbe messo gli occhi sull'attaccante del Cittadella Christian Kouamé, autore di un'ottima stagione di Lega B ed ancora in corsa con i veneti nei playoff.