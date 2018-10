Fiorentina: Pino Vitale parla di alcuni talenti viola

Lo storico direttore sportivo Pino Vitale ha parlato della Fiorentina in esclusiva a RMC Sport. Il primo pensiero è stato sui Della Valle e su Federico Chiesa: "Io credo che i Della Valle hanno un momento di serenità, per tutto quello che è successo, e se hanno detto che non muovono Chiesa non lo faranno. Io credo che lui quest'anno giochi nella Fiorentina e che il prossimo anno potranno venderlo a mille lire di più e non di meno".

Continua, Vitale: "Lo scorso anno hanno incassato 60 milioni e con quei giocatori venduti non ci voleva tanto ad incassarli. Ma se li incassi anche quest'anno non andiamo a prendere 12 giocatori sconosciuti ma tre forti. Soprattutto se andrà in Europa League come credo, operiamo bene sul mercato. Tra tanti giocatori presi quest'anno sono usciti fuori Pezzella e Veretout e basta. Io sono convinto che anche Saponara sia forte ma se giocano col 4-3-3 potrebbero darlo via anche se per me può giocare anche da mezzala".

L'ex direttore sportivo ha poi detto la sua su alcuni calciatori della rosa a disposizione di Stefano Pioli: "Simeone? E' forte, come Chiesa. Poi ne ha due dietro come Pezzella e Veretout ed io ci metto anche Saponara. Intorno a questi 4-5 buoni giocatori bisogna aggiungerne altri forti e non prendere giocatori sconosciuti per fare plusvalenze perché la Fiorentina non è l'Udinese. Chi al posto di Badelj? Quando uno è bravo calcisticamente uno può migliorare a fare cose che non sa fare bene ma lo sa Pioli. Primavera tra le prime 4, c'è qualcuno che può far comodo? Sottil e Baroni secondo me. Purtroppo di solito li portano a Moena otto o nove poi li fanno sparire. Sousa ha insistito su Chiesa ed è venuto fuori un giocatore importante. Bisogna avere coraggio".