Genoa: Marchetti come dopo-Perin, Pandev vuole restare a Genova

Il Genoa riparte da Federico Marchetti. Dopo l’addio ormai certo di Mattia Perin, destinato alla Juventus, il club ligure si affiderà all’ex portiere del Cagliari per dare l’assalto all’Europa League in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato in esclusiva da Il Corriere dello Sport, l’estremo difensore attualmente in forza alla Lazio avrebbe seriamente intenzione di sposare la causa ligure, cancellando un’annata davvero negativa agli ordini di Simone Inzaghi. Marchetti non gioca infatti dal 5 febbraio 2017, parentesi troppo lunga per un portiere considerato tra gli eredi di Gianluigi Buffon ad inizio carriera. Soluzione a basso costo, Marchetti sopperirebbe alla mancata trattativa per Lukasz Skorupski, entrato in orbita Sampdoria ma comunque oneroso dal punto di vista del cartellino: la Roma non lo svende, il Genoa ha dunque scelto una pista più sicura e comunque rassicurante proponendo al portiere un biennale.

Mentre la dirigenza lavora per portare in Liguria Marchetti, sul fronte uscite si cerca appunto di far fruttare al meglio la cessione di Mattia Perin. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il Genoa vorrebbe inserire qualche contropartita nella trattativa con la Juventus: il primo nome voluto da Ballardini è quello di Stefano Sturaro che, come detto, preferirebbe l'estero in caso di cessione. Allegri lo ritiene una pedina fondamentale, difficile che la trattativa si sblocchi. Più agevole Moise Kean, il cui costo di cartellino si è deprezzato a causa del brutto infortunio che l'ha coinvolto. In ultimo, ci sarebbe Rolando Mandragora, la cui alta valutazione spaventa però il Genoa.

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Goran Pandev ha detto la sua sulla voglia di rinnovo: "Voglio ancora giocare, ho tanta voglia. Mi sento bene, vediamo in futuro cosa accadrà. Sono qui per un mio grande amico, il mio procuratore Corsi. Serie A? Io parlo del Genoa, non abbiamo iniziato bene ma ci siamo ripresi con Ballardini. La mia stagione è positiva. Ho dato un aiuto ai ragazzi, ero uno dei pochi con esperienza. Io sono lì per aiutare i ragazzi più giovani, sono felice. Mio futuro? Spero ancora al Genoa, stiamo trattando. Spero di chiudere la mia carriera lì" conclude il macedone.