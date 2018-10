Juventus: offerta per Milinkovic-Savic, tentativo per Cancelo. Prima però si deve cedere

La Juventus fa sul serio per Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha infatti bussato alla porta della Lazio, proponendo un'offerta di ben ottanta milioni. Una cifra considerata bassa dai biancocelesti, che fino ad ora non hanno però attivato quell'asta che farebbe salire a 120 milioni il prezzo del cartellino. Nelle prossime ore la sensazione è che la Juventus tenterà un secondo affondo, alzando magari l'offerta del cartellino. Prima di sfondare il muro dei cento milioni, i bianconeri cercheranno di capire anche la situazione di alcuni calciatori, Pjanic ed Higuain su tutti, al centro di continue voci di mercato e di possibili cessioni. Real Madrid e Barcellona valutano 70 milioni il bosniaco, cifra che potrebbe essere dirottata verso Milinkovic-Savic.

Fari accesi anche su Joao Cancelo. Tornato al Valencia dopo una stagione molto positiva all'Inter, l'esterno portoghese ha impressionato per l'esplosività offensiva e per l'abnegazione difensiva, attirando le attenzioni di molti club tra cui la Juventus. I bianconeri, per ora, non hanno ancora fatto pervenire alcun offerta ufficiale, considerando la valutazione di trentacinque milioni del calciatore. Con un Darmian vicino a vestirsi di bianconero, la Juventus non sarebbe molto felice di spendere tale cifra per un terzino, ma l'obbligo di rafforzarsi dopo l'addio di Lichtsteiner ed un Alex Sandro affatto sicuro della permanenza potrebbero convincere Marotta e Paratici a darsi un pizzicotto sulla pancia.

Per l'estate si mantiene sempre viva la pista che porterebbe ad Alvaro Morata. Secondo quanto detto dal quotidiano Tuttosport, la Juventus avrebbe infatti serie intenzioni di rafforzare il pacchetto offensivo, dando così ad Higuain la possibilità di respirare in più di un'occasione. L'ex Real Madrid è valutato tantissimo dal Chelsea, l'ipotesi di un suo ritorno è dunque complessa. Più agevole la pista che porterebbe ad Anthony Martial, prima punta del Manchester United che non è mai riuscito ad esplodere sotto la guida di José Mourinho. Il francese, che potrebbe anche giocare esterno sinistro, non è considerato incedibile da portoghese, situazione che potrebbe far abbassare notevolmente il costo del cartellino.