Felipe Anderson, mese cruciale: rinnovo o partenza, sirene inglesi sullo sfondo

Momento di analizzare la stagione, di riflettere su quanto fatto e non solo. I dirigenti dei club stanno già pianificando il futuro, mentre i calciatori (o almeno quelli che non parteciperanno a Russia 2018) hanno l'opportunità di trascorrere qualche giorno di relax in patria, o in vacanza all'estero, per ricaricare le batterie in vista di una nuova cavalcata.

È quello che accade anche a Felipe Anderson, numero 10 della Lazio, ora a Brasilia, città natale. Il brasiliano, reduce da un girone di ritorno importante con i capitolini, starebbe destando, come accade in ogni estate, l'interesse di diversi club, in particolare inglesi: nei giorni passati il 'Corriere dello Sport' aveva riportato la posizione del Chelsea, pronto, eventualmente, ad un'offerta. Dall'Inghilterra, più precisamente Sky Sports, nelle ultime ore è rimbalzata un'indiscrezione: il West Ham, che ha scelto come nuova guida Manuel Pellegrini, starebbe pensando ad Anderson per rinforzare la rosa. L'obiettivo degli Hammers è quello di un piazzamento valido per l'Europa, e il profilo del classe '93 potrebbe fare al caso dei londinesi.

Tutto è nelle mani di Felipe, con un contratto in scadenza nel 2020: insieme con la società potrà decidere se proseguire la sua carriera all'ombra del Colosseo, o lanciarsi in una nuova avventura, conoscendo ciò che potrebbe lasciare.