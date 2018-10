Sampdoria: vicinissimo Colley, piace Soriano del Villarreal

La Sampdoria mette le mani su Omar Colley. Dopo un corteggiamento durato un anno, il centrale del Genk sta finalmente per giungere in Liguria, dando una profonda accelerazione alla propria carriera. Molto piazzato dal punto di vista fisico, il gambiano abbasserà notevolmente l'età media della rosa blucerchiata, che dovrebbe scommettere su Andersen ed allontanare i più usurati Ferrari e Silvestre. Valutato sei milioni, Colley potrebbe sicuramente essere un acquisto a prezzi convenienti, un calciatore capace di crescere in una piazza poco pressante ed ossessiva.

Mentre si attende qualche informazione in più sul futuro di Lucas Torreira, voluto da un Napoli chiamato a sostituire il prossimo partente Jorginho. Il regista uruguayano ha grande mercato, Massimo Ferrero è già pronto alla grandissima plusvalenza. Mentre Marco Giampaolo ha fatto capire di voler puntare su Capezzi, il nome del possibile sostituto di Torreira è quello di Viviani, che con la SPAL ha davvero fatto vedere ottime cose. Semplici ha già capito di non poter puntare sul proprio gioiello in vista della prossima stagione, l'ex Hellas Verona è finalmente pronto al salto di qualità. Occhi puntati anche su Soriano, grande ex dell'ambiente che tornerebbe felicemente in Italia.

Il frenetico calciomercato della Sampdoria non finisce però qui. Data per certa la cessione di Ricky Alvarez, la dirigenza doriana tenterà l'affondo per il giovane Lovro Majer, attualmente in forza alla Dinamo Zagabria. L'operazione costerà in tutto cinque milioni, che potrebbero essere presi da una cessione eccellente. Sarà duello di mercato infine per Emre Akbaba, trequartista classe '92 voluto anche dall'Udinese. Francese, il talento dell'Alanyaspor potrebbe raggiungere la Lanterna già in estate, candidandosi ad essere l'ennesimo calciatore valorizzato da Giampaolo.