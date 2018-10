Campionato Primavera - Fiorentina e Juventus in semifinale. Hellas Verona retrocesso

Il Campionato Primavera 1 ha emesso i suoi verdetti: saranno Inter (detentrice del titolo), Juventus, Fiorentina ed Atalanta a giocarsi lo Scudetto. La squadra di Bigica, ovvero la Viola, si è guadagnata tale occasione battendo nel match di ritorno del turno preliminare il Torino col punteggio di 3-0: una sfida dominata dai toscani che sono andati in rete con Gori, Diakhatè e Meli. I granata hanno potuto ben poco, infatti gli uomini di Coppitelli hanno retto per i primi 45 minuti, ma successivamente si sono dovuti arrendere alla maggior forza tecnica avversaria. L'impresa di per sè era già ardua, in quanto i piemontesi erano costretti a vincere per via del peggior posizionamento nella regular season. Il risultato dell'andata aveva lasciato aperta una porticina, prontamente chiusa dai viola nel match di casa. Ora la squadra di Bigica dovrà vedersela con la capolista Atalanta, vogliosa di portare a casa il proprio terzo scudetto.

Nell'altra sfida in programma invece la Juventus a sorpresa ha sbancato Trigoria eliminando la Roma dalla competizione. I bianconeri dopo il pareggio dell'andata erano costretti a vincere, in quanto con un nuovo pari al termine dei 90 minuti, avrebbero dovuto salutare la stagione ed invece gli uomini di Dal Canto sono stati bravi a crederci fino alla fine, andando addirittura ad espugnare il campo della Roma grazie ad un gol di Jakupovic al minuto 60. Una vittoria che permette ai bianconeri di raggiungere in finale l'Inter. Una sfida che non ha bisogno di presentazioni. Si sfidano le due migliori compagini a livello giovanile sul piano nazionale. Tanti giovani molto interessanti da una parte e dall'altra che si daranno battaglia in una semifinale che promette grande spettacolo ed equilibrio e che potrà essere decisa anche dai calci di rigore in caso di arrivo a parità sia nei tempi regolamentari che in quelli supplementari.

Nella giornata di Giovedì però non si sono giocati solamente i play-off, ma anche il play-out del Campionato Primavera 1. In questo caso erano contrapposte Udinese ed Hellas Verona, con i friuliani forti del proprio miglior posizionamento nella regular season, che li poneva in una situazione di vantaggio rispetto agli scaligeri, costretti a vincere per non abbandonare il Campionato Primavera 1. Dopo il pareggio dell'andata per 1-1, i friuliani si sono imposti per 2-1 escludendo così i veneti dal torneo. Una vittoria frutto delle reti di Filipiak e Varesanovic su rigore, i quali hanno reso vana la realizzazione messa a segno Tupta. Una vittoria che condanna quindi gli scaligeri al campionato di Primavera 2, dove troveranno anche l'Ascoli, che giova del play-out di Serie B vinto dalla Prima Squadra, la quale ha eliminato la Virtus Entella, che viene automaticamente estromessa anche dal campionato di Primavera 2.

RISULTATI:

PLAY-OFF PRIMAVERA 1

Fiorentina - Torino 3-0

54' Gori 67' Diakhatè 92' Meli

Roma - Juventus 0-1

60' Jakupovic

PLAY-OUT PRIMAVERA 1

Udinese - Hellas Verona 2-1

12' Filipiak (U) 40' Varesanovic [r.] (U) 44' Tupta (HV)

SEMIFINALI SCUDETTO:

5/6 Atalanta - Fiorentina

6/6 Inter - Juventus