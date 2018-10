Fiorentina: mentre si spera nell'Europa League s'accelera sul mercato

La Fiorentina spera in un clamoroso ripescaggio in Europa League. La possibile estromissione del Milan dalle coppe europee promuoverebbe infatti la viola, che completerebbe così una stagione complicata ma tutto sommato positiva nonostante la profonda tragedia che l'ha attraversata. Mentre le questioni extra-campo si stanno delineando, Pantaleo Corvino sta già muovendosi sul mercato, preparando le barricate per proteggersi dagli attacchi delle big per Federico Chiesa. Sul talento dell'esterno figlio d'arte s'è già parlato, così come sulle richieste delle molte corazzate italiane ed europee. Nonostante le parole distensive del calciatore, che si è detto felice del contratto firmato, i tifosi non possono dormire sogni tranquilli: un'eventuale cessione di Chiesa priverebbe infatti la rosa di un altro talento da cui ripartire per alzare l'asticella della propria stagione.

Altro calciatore sulla lista dei partenti è Diego Falcinelli, prelevato dal Sassuolo e praticamente immateriale nei sei mesi alla Fiorentina. Nonostante l'impegno dell'ex Crotone, l'ingombrante presenza di Giovanni Simeone ha impedito al bomber di sbocciare ed ora Falcinelli non ha più voglia di comportarsi da comprimario. I viola non lo tratterranno, Falcinelli potrebbe invece accasarsi al Chievo Verona, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. In entrata, piace invece il giovane Nicolas Gonzalez, prima punta attualmente in forza all'Argentinos Juniors. Classe '98, l'argentino è valutato circa quattro milioni, offerta che potrebbe essere coperta dalla Fiorentina. Sotto l'ala protettrice del connazionale Simeone, Gonzalez avrebbe tutto il tempo per crescere e migliorare.

Sempre viva, poi, la pista che porterebbe al centrocampista Federico Viviani, ex Hellas riscattato dalla SPAL ma pronto ad abbracciare una nuova rosa. Con gli estensi Viviani ha dato prova di maturità e talento, confermandosi come un mediano attento e geometrico. Sostituto perfetto del partente Milan Badelj, il ragazzo nato calcisticamente nella Roma Primavera ha molto mercato, con Sampdoria e Torino pronte a fare lo sgambetto. La Fiorentina avrebbe però dalla sua un progetto ambizioso e, molto probabilmente, un posto in Europa, affidando inoltre al ragazzo un ruolo-cardine nello scacchiere tattico pensato da Stefano Pioli.