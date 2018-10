Milan, mercato: Mirabelli punta Falcao, Locatelli resta

In casa Milan si attende la prossima sentenza UEFA, in programma il 7 giugno, per capire come si muoverà il calciomercato dei rossoneri. Anche senza coppe europee, i rossoneri 2-3 acquisti li faranno. Andiamo a vedere le ultime news!

MIRABELLI PUNTA FALCAO

Il Milan è sempre alla ricerca di un grande centravanti per la prossima stagione. Ieri sera Mirabelli è stato visto all'amichevole tra Egitto- Colombia. Il direttore sportivo rossonero era a Bergamo soprattutto per vedere dal vivo Radamel Falcao, ma anche ma anche i rossoneri Zapata e Bacca di ritorno dal Villarreal. L'attaccante in forza del Monaco è tra i principali obiettivi di Gattuso per rinforzare la rosa. Anche se ha 32 anni, è in ottime condizioni fisiche e sarebbe il giusto centroavanti per il Milan della prossima stagione. Il problema sta nell'ingaggio, difatti el Tigre guadagna oltre 10 milioni all’anno, cifra fuori portata per il club di via Aldo Rossi.

Falcao però, come ha evidenziato gianlucadimarzio.com, ha risposto così alle voci di mercato: "Ho letto e ascoltato ciò che hanno detto i giornali , ma mi defilo da queste voci, ho un contratto con il Monaco e ora come ora sto pensando alla Coppa del Mondo. Se mi è piaciuto Milanello? Ci hanno trattato molto bene, è molto bello, siamo stati molto bene lì".

Dunque l'attaccante colombiano ha negato contatti con il club rossonero: ora come ora vuole pensare solo ai mondiali. Falcao è molto legato al Monaco, ma nelle ultime ore si è parlato di un possibile scambio con Andrè Silva, difatti entrambi i giocatori sono assistiti da Jorge Mendes con il il portoghese che potrebbe andare per 32 milioni di euro".

Nel mirino del Milan rimangono sempre Ciro Immobile, Alvaro Morata e Timo Werner. Intanto Mirabelli e Gattuso voleranno in Russia per assistere a qualche partita, ma non solo per vedere Falcao.

LOCATELLI RESTA

Il Cagliari ha bussato alle porte del Milan per Manuel Locatelli: ieri pomeriggio Mirabelli ha incontrato il direttore sportivo dei rossoblu Carli ma per il momento il giovane regista è stato dichiarato incedibile.