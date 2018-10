Il Napoli vede 'Verdi'

Il Napoli ce l'ha fatta. Dopo mesi di trattative, ha in pugno finalmente Simone Verdi. Doveva arrivare già a gennaio il fantasista del Bologna, ma qualcosa allora è andato storto e la trattativa si interuppe bruscamente. Qualche mese dopo, il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, ha intavolato nuovamente il discorso con la società felsinea, proprio dal punto in cui si era fermato a gennaio. E' stata fondamentale la volontà del calciatore, il quale si è detto intenzionato di cambiare aria per misurarsi in una realtà nuova, in una big del campionato italiano.

Vinta la concorrenza di Inter e Roma, molto forte, specie quella nerazzurra con Spalletti che aveva indicato proprio in Verdi un calciatore da cercare di acquistare a tutti i costi. L'accordo tra le parti è stato trovato, si è discusso intorno ad una cifra di 25 milioni, euro più euro meno, ed il presidente Aurelio De Laurentiis ha già pronto tra le mani l'assegno da staccare e far recapitare al collega Joey Saputo. Ora si attende soltanto il 'sì' del calciatore, gli ultimi dettagli da limare riguardano il futuro ingaggio dell'attaccante classe '92, ma si procede spediti, e la fumata bianca, quella definitiva, potrebbe arrivare nei prossimi due o tre giorni, o al più tardi al termine delle sue vacanze che inizieranno con la fine della 'finestra azzurra Italia'.

Simone Verdi, come detto, è stato in procinto di trasferirsi in Campania già a gennaio, poi però lui stesso declinò perchè non se la sentì di lasciare Bologna a torneo in corso e dare un dispiacere al popolo felsineo. Inoltre, il timore che Maurizio Sarri lo potesse impiegare con il contagocce lo ha fatto riflettere e declinare poi 'l'invito' del club azzurro. Ma Verdi, in cuor suo, non ha messo mai da parte la voglia di trasferirsi al Napoli. Ora, con qualche mese di ritardo, è voglioso di gettarsi anima e corpo in questa nuova avventura, disposto a cambiare aria, giungere all'ombra del Vesuvio con la sua fidanzata Laura, legatissimi. Il primo colpo di mercato del Napoli 2018/2019 è pronto per essere sparato.