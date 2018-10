Napoli: Hamsik fa dietrofront: "Voglio lo Scudetto, con Ancelotti siamo più forti"

E' forte il richiamo della Cina per Marek Hamsik, fino a 10 giorni fa il campione slovacco era seriamente tentato di intraprendere una nuova avventura professionale e lasciare Napoli, la Serie A. Ma con l'avvento di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra, gli scenari sono di colpo mutati: "E' un grandissimo allenatore, un colpo super della società. Può essere decisivo per la mia permanenza". Parole dirette, che fanno da contraltare a quelle esternate due settimane fa: "Ho bisogno di nuovi stimoli, alla mia età vorrei provare altre emozioni, vorrei una cosa nuova".

Aldilà delle dichiarazioni, il futuro di Hamsik non è ancora deciso. Chiaro è che la presenza di una figura come Carlo Ancelotti, e la famosa chiacchierata telefonica tra i due, hanno cambiato le carte in tavola, e se fino a 10 giorni fa il talentuoso centrocampista nativo di Banska Bystrica aveva le valigie pronte, destinazione Oriente, ora tutto è diverso, con lo slovacco pronto a restare ancora in azzurro, pronto a dare la caccia alla Juventus. Difatti, dal ritiro slovacco, ha fatto intendere proprio questo: "Il mio amore per Napoli è furi discussione, inoltre ho un contratto in scadenza nel 2020. Non dipende solo dal sottoscritto, ora mi godrò un periodo di riposo e poi vedremo cosa accadrà. Insieme alla società ed al mister valuteremo il da farsi, con tutta tranquillità".

Il nuovo allenatore Ancelotti sembra proprio aver fatto centro. Se sulla panchina azzurra fosse rimasto Maurizio Sarri, probabile che Hamsik avrebbe già varcato le porte di qualche areoporto per imbarcarsi su di un aereo in direzione Cina. Qualche incomprensione con l'ormai ex mister azzurro è salita a galla, ma lo slovacco comunque ci ha tenuto pubblicamente a ringraziare il condottiero di Figline Valdarno, che per tre anni ha fatto grandi cose all'ombra del Vesuvio: "Dobbiamo ringraziarlo, con lui abbiamo fatto un grande salto di qualità. Il calcio espresso dalla squadra è stato di alto livello, siamo cresciuti sotto tanti punti di vista. E' merito nostro sì, ma anche suo, allo stesso modo. Il suo lavoro è stato straordinario, è sotto gli occhi di tutti. Gli faccio un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".

A questo punto, la Cina forse può attendere, perchè l'Hamsik intervistato dalla Slovacchia ha chiarito un pò le idee a tutti. Seppur non ci sia ancora nulla di ufficiale, è ancora voglioso di Napoli, la sua missione in azzurro - cioè conquistare il Tricolore - non è stata ancora completata.