Sassuolo: Giovanni Rossi nuovo DS, sul mercato piace Djuricic. De Zerbi nuovo allenatore?

Giovanni Rossi potrebbe essere il nuovo DS del Sassuolo. Secondo quanto trapela dall'edificio societario, il dirigente ex Cagliari dovrebbe prendere il posto di Angelozzi e dopo un solo anno di allontanamento. Conoscitore dell'ambiente, Rossi si metterà subito al lavoro da domani, quando il suo rientro dovrebbe essere ufficiale. La prima questione da affrontare sarà quella in merito al nuovo tecnico, punto focale da cui partire per impostare poi tutto il calciomercato estivo. Il primo nome sulla lista di Carnevali è quello di Roberto De Zerbi, che ha nel 4-3-3 il suo mantra ed in Emilia troverebbe calciatori adatti proprio a questa disposizione tattica.

Sul mercato, invece, piace e non poco Filip Djuricic, trequartista di proprietà della Sampdoria che con il Benevento ha fatto davvero benissimo. Oltre alla forte concorrenza di Bologna e Parma, sul serbo è fortissima la pressione del Celta Vigo, che potrebbe ingolosirlo con un contratto importante ed un ruolo da protagonista. Tesserabile a zero fra meno di un mese, Djuricic rafforzerebbe la zona centrale dello scacchiere tattico neroverde e, se dovesse essere De Zerbi il nuovo tecnico, ritroverebbe l'allenatore che lo ha rilanciato nel Sannio. In uscita, occhio all'interesse della Fiorentina per il giovane Dany Mota Carvalho, classe '98 reduce da tredici goal in diciotto apparizioni con il Sassuolo Primavera.

Sempre parlando di attaccanti, c'è inoltre da valutare la posizione di Khouma Babacar. Difficile che il club scelga di trattenere l'attaccante dopo il pessimo girone di ritorno, più agevole una pista che porterebbe alla cessione. Fin ora però s'è fatta viva solo la SPAL, rosa il cui obiettivo minimo sarà la salvezza e che dunque può essere definita una vera e propria concorrente del club di patron Squinzi, affatto incline a rafforzare una concorrente. Forte interesse della Lazio, infine, per Francesco Acerbi, difensore che dovrebbe quantomeno sopperire all'allontanamento di Stefan de Vrij. Secondo quanto riportato in esclusiva da lalaziosiamonoi, nella trattativa dovrebbe rientrare anche l'attaccante Simone Palombi, classe '96 di ritorno dal prestito alla Salernitana.