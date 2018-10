Serie B - Il Venezia vola in semifinale: battuto il Perugia 3-0

NOT : STADIO PENZO INCONTRO VALIDO PER I PLAY-OFF DI SERIE B

Nel match valido per il turno preliminare dei play-off di Serie B il Venezia batte il Perugia 3-0 e si qualifica per le semifinali dove incontrerà il Palermo. Successo più che meritato per la compagine lagunare che sblocca la situazione nel primo tempo grazie a uno straordinario gol di Stulac. Nella ripresa il Perugia non scende in campo e nel quarto d'ora finale arrivano le reti di Modolo e Pinato. Successo e qualificazione centrata per la squadra di Inzaghi che mercoledì giocherà la semifinale d'andata, in casa, contro il Palermo.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per entrambe le squadre: nel Venezia tandem offensivo composto da Litteri e Gejio mentre nel Perugia coppia d'attacco formata da Cerri e Di Carmine.

Partita molto tattica ma godibile nei primi minuti di gioco con le due squadre ordinate sul rettangolo di gioco ma poco pericolose negli ultimi venti metri. Il primo squillo del match, infatti, arriva solo al 18' con un destro da fuori di Suciu che termina tra le braccia di Leali. La reazione degli umbri arriva al 21' con Diamanti che col mancino, dal limite, costringe Audero alla parata in due tempi. Passano sessanta secondi ed il copione si ripropone ma questa volta l'estremo difensore del Venezia si rifugia in corner con un grande intervento. Alla mezz'ora, però, passano in vantaggio i lagunari con un gol straordinario di Stulac che, dai trenta metri, infila la sfera nel sette con un magnifico destro a giro. Nel finale di tempo ospiti vicini al pareggio con Cerri che si ritrova il pallone tra i piedi e calcia da ottima posizione ma Audero si oppone. Le due squadre vanno negli spogliatoi con il Venezia in vantaggio.

Nell'intervallo cambio per il Perugia con Nesta che manda in campo Gustafson per Colombatto ma la ripresa comincia con un Venezia arrembante che al 54' sfiora la rete de raddoppio con Stulac che entra in area e calcia col mancino, palla fuori di pochissimo. La reazione del Perugia arriva al 64' con Buonaiuto che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, stacca di testa ma la sfera termina alta sopra la traversa. La gara è molto maschia con le due squadre che lottano molto a centrocampo. Situazione di stallo e a metà ripresa i due allenatori cambiano con Inzaghi che inserisce Pinato e Zigoni per Suciu e Litteri mentre Nesta manda in campo Terrani per Bianco.

I cambi premiano il Venezia che al 74' raddoppia: sugli sviluppi di un corner Leali è miracolo su Gejio ma sulla sfera c'è Modolo che da due passi non sbaglia, 2-0. Il Perugia esce definitivamente dal campo e al minuto 83 cala il tris la compagine lagunare con Pinato che, servito da Zigoni, trafigge Leali con l'esterno mancino, 3-0. E' il gol che ammazza le flebili speranze degli umbri: il Venezia vince il turno preliminare e raggiunge le semifinali, dove sfiderà il Palermo con il match d'andata che si giocherà, al Penzo, mercoledì.