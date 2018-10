Inter - Si corre sul mercato: tanti i nomi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione

Freme il calciomercato dell'Inter. Mentre si cerca di rispettare i canoni del fair play finanziario, il DS Ausilio continua a sondare il mercato, cercando quei colpi che andrebbero sicuramente a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, arricchita dal ritorno in Champions League. Partendo dal pacchetto offensivo, il tris di nomi è importante e comprende sia un talento nostrano che qualche calciatore famoso in Europa. Il primo nome è dunque quello di Matteo Politano, pallino di Spalletti che con il Sassuolo è definitivamente esploso. I neroverdi sparano altissimo, chiedendo almeno trenta milioni. La sensazione è che l'Inter possa però farcela, facendo leva sulla voglia del ragazzo di salire sul treno nerazzurro dopo aver dovuto rifiutare quello partenopeo in inverno.

Molto più stimolante sarebbe l'idea che porterebbe a Marlos Romero Bonfim, esterno destro dello Shakthar Donetsk che potrebbe giocare sia da trequartista che a sinistra. Per caratteristiche, il brasiliano è simile a Candreva, motivo che frena l'Inter dall'affondare il colpo. Il nome più importante è però quello di Malcom, ventiduenne brasiliano attualmente in forza al Bordeaux. Non uno sconosciuto, Malcom ha confermato il suo talento esplosivo in questa stagione, andando a collezionare ben dodici goal e sette assist in trentacinque partite. Il brasiliano costa tantissimo, quaranta milioni, prelevarlo potrebbe però alzare notevolmente il tasso tecnico di una rosa bisognosa di talenti offensivi oltre a Mauro Icardi, affatto certo della sua permanenza sotto la Madonnina.

In difesa, tiene banco il caso-Santon, terzino che è ancora incerto sul suo ruolo in vista della prossima stagione. La società vorrebbe prolungargli il contratto data l'attitudine tattica e l'ottima stagione del terzino, Santon vorrebbe però avere altro minutaggio ed è ingolosito dalla proposta del Parma. Per sopperire all'eventuale cessione del ragazzo svezzato proprio nella Primavera nerazzurra, l'Inter avrebbe sondato la disponibilità di Daley Blind. Duttile, impiegabile sia in difesa che a centrocampo, l'olandese sarebbe un rinforzo di esperienza e di qualità, un calciatore che potrebbe dare a Spalletti varie soluzioni tattiche in vista della stagione della rinascita.