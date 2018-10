Napoli: sorpasso all'Inter per Andriy Lunin

Il Napoli rompe gli indugi ed inizia a fare sul serio per Andriy Lunin. I partenopei sono costretti a rifarsi il look per ciò che riguarda il reparto portieri, e se Bernd Leno, Salvatore Sirigu e Alphonse Areola si contendono il ruolo di 'numero uno', il dodicesimo potrebbe essere il portierino dello Zorya, club militante nel massimo campionato ucraino, con il quale ques'anno è stato incoronato anche 'giocatore dell'anno' della compagine di Luhansk.

Proprio su di lui, il Napoli sta tentando un sorpasso all'Inter, che fino a poche ore fa aveva letteralmente le mani sul portiere in questione. Sfruttando il momento di surplace in cui è “costretta” la società di corso Vittorio Emanuele a causa dell’incombenza delle plusvalenze, la società campana capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, si è mossa con prepotenza, cercando di convicere con le proprie offerte sia il calciatore che il club ucraino. C'è da dire che gli accordi con l'Inter erano già stati raggiunti, sulla base di 5.5 milioni di euro e la scelta di un percorso condiviso che lo avrebbe portato al Bologna in prestito per due anni, dove sarebbe dovuto maturare senza eccessive pressioni per poi sbarcare a San Siro e provare a conquistarsi il posto da titolare, andandosi a prendere l'eredità di Samir Handanovic.

Ora, invece, l’Inter sta concentrando i suoi sforzi sulla ricerca di quei 45 milioni di euro di plusvalenze da presentare alla Uefa per rispettare il Fair Play Finanziario. Il Napoli di Carlo Ancelotti ha fiutato l'aria e si è intromessa, ponendo sul tavolo delle trattative un'offerta per il portiere più alta, di circa 8 milioni. Ora, sta a Lunin decidere, lui che aveva pienamente gradito qualche tempo fa la destinazione nerazzurra, seppur con due anni di tirocinio in Emilia Romagna. Saranno molto importanti i prossimi giorni, in questa settimana si deciderà il futuro del portiere classe 1999.