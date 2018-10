Inter: si lavora per il ritorno di Rafinha, Vidal e Dembele gli altri nomi per la mediana

Il calciomercato dell'Inter continua a prender forma. Mentre il ds Ausilio continua a lavorare sulle plusvalenze, in entrata si cercherà di convincere il Barcellona per Rafinha. Secondo quanto riportato in esclusiva da Leggo, la dirigenza nerazzurra vorrebbe riprovarci a luglio, cominciando già da ora ad intessere la propria tela con Mazinho, padre e procuratore del brasiliano. Secondo quanto fatto trapelare dagli ambienti catalani, gli azulgrana non vorranno cedere ancora il calciatore in prestito, pretendendo offerte congrue per un addio a titolo definitivo. L'Inter vuole però il centrocampista e non è da escludere un affondo dopo aver risolto le questioni del fair play finanziario.

Per la zona mediana del campo piacciono moltissimo anche Radja Nainggolan e Kevin Strootman, calciatori particolarmente apprezzati da Luciano Spalletti. Dato praticamente per incedibile il primo, molto più margine ci sarebbe per l'olandese, che ha spesso fatto storcere il naso all'ambiente per alcune sue dichiarazioni poco ortodosse. L'importante costo del cartellino spaventa un po' Ausilio, che ha intanto messo nel mirino altri due calciatori di spessore. Il primo nome è quello di Moussa Dembelè, belga del Tottenham in scadenza fra un anno e valutato circa dieci milioni dai nerazzurri. Gli Spurs ne chiedono però trenta. Una possibile contropartita sarebbe però Joao Mario, rivitalizzato dal West Ham e dunque tornato appetibile sul mercato.

Altra pista sarebbe quella di Arturo Vidal, centrocampista cileno che sta per concludere la propria esperienza al Bayern Monaco. Esploso con la maglia della Juventus prima dell'esperienza in Baviera, Vidal è stato accostato anche al Napoli, pronto ad assicurarsi un colpo a basso costo per rinforzare il centrocampo. L'Inter è da tempo sul calciatore, che troverebbe un sistema di gioco consono alle sue caratteristiche tecniche. Il Bayern Monaco chiede trenta milioni, i nerazzurri osservano alla finestra per cercare la migliore soluzione possibile ambo le parti.