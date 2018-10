Milan, enigma Rodriguez: il terzino sta bene in rossonero, ma potrebbe partire

Uno dei giocatori da cui ci si aspettava di più in casa Milan è sicuramente Ricardo Rodriguez: il terzino ha vissuto una stagione di alti, ma soprattutto bassi. Lo svizzero aveva anche iniziato bene, ma poi negli ultimi mesi è calato di rendimento.

Anche se è uno dei fedelissimi di Gattuso visto che è stato il terzo giocatore di movimento più impiegato della stagione, dopo Kessie e Bonucci, ora con l'arrivo di Strinic, Rodriguez rischierà di non essere più un titolare inamovibile. Difatti, se l'ex Sampdoria garantirà un rendimento soddisfacente al tecnico rossonero , il numero 68 del Milan potrà perdere punti nelle gerarchie del tecnico rossonero. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, in caso di offerte concrete Rodriguez possa lasciare già Milanello.

Per il noto giornalista di calciomercato, Gianluca Di Marzio, su Rodriguez ci sarebbero già il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund. La dirigenza di via Aldo Rossi aveva pagato il giocatore 18 milioni di euro un anno fa dal Wolfsburg ed ora non voglionoo scendere sotto i 15 milioni nella valutazione del cartellino. Lo svizzero è stato protagonista già in passato nel campionato tedesco e dunque non è da escludere un possibile ritorno.

Ma, nelle ultime ore, dopo il gol segnato con la maglia della Nazionale svizzera nell’amichevole contro la Spagna, è finito nel mirino anche del Monaco. Tanto farà il Mondiale in Russia, se Rodriguez dovrà esprimersi con regolarità su buoni livelli. Inoltre la sentenza Uefa, potrebbe cambiare parecchio gli scenari.

Privarsi di Rodriguez sarebbe rischioso, visto che è solamente un classe 92', ma il Milan con la sua cessione potrà incassare denaro liquido per poi puntare su altri giocatori. La dirigenza del club di via Aldo Rossi studierà entrambi i lati della medaglia e poi deciderà. Invece cosa pensa il giocatore? Rodriguez si trova molto bene a Milano e lascerebbe i rossoneri solo per un top club con il quale possa vincere la Champions League.