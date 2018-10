Milan, stai attento: l'Atletico Madrid vuole Suso

Il Milan dovrà stare attento all'attacco dell'Atletico Madrid per Suso: secondo quanto hanno riportato i colleghi di Mediaset Premium, il club madrileno avrebbe deciso di puntare seriamente sull’ex Liverpool.

L'ultima decisione spetterà al giocatore: il Milan lo ha sempre definito incedibile, per Gattuso è uno dei punti chiavi della sua rosa sui cui costruire la squadra per la prossima stagione. Suso si trova bene in rossonero, un club che gli ha dato sempre la massima fiducia. Dalla Spagna però arrivano sempre più indiscrezioni, prima con Cadena SER e successivamente confermata anche da AS, che confermerebbero che ci sia già stato un primo contratto tra l'Atletico e l'agente del giocatore, il quale li piacerebbe avere il suo assistito nella rosa di Simeone. Non è ancora chiaro se l'Atletico Madrid voglia o meno pagare l’intera clausola di 38 milioni di euro, ma tutto passerà dalla sentenza della camera giudicante dell’Uefa.

Se da Nyon dovessero arrivare brutte notizie, il Milan farebbe una plusvalenza importante, visto che Suso era arrivato a Milanello nel gennaio 2015 a parametro zero dal Liverpool. Visto che non stanno arrivando offerte concrete per Gigio Donnarumma, il club di via Aldo Rossi avrebbe bisogno di una cessione importante per prendere quei due-tre rinforzi d’esperienza da consegnare a Gattuso. Inoltre lo spagnolo potrebbe giocare persino in Champions League e così, molto probabilmente, potrà essere preso in considerazione dal commissario tecnico della Spagna.

Attenzione che anche il Napoli ed il Siviglia avrebbero messo gli occhi su Suso, ma per per portarlodal Milan servono 38 milioni di euro.

Una cosa è certa: la sentenza della camera giudicante dell’Uefa potrebbe influenzare il futuro di Suso