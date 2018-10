Napoli: grandi manovre a centrocampo. Seguiti Rudy e Praet

L'era Maurizio Sarri si è chiusa con la fine dello scorso campionato e con l'avvento in panchina di Carlo Ancelotti, la squadra in estate subirà un profondo restyling che interesserà soprattutto il centrocampo. Jorginho è sempre più proiettato verso la Premier League, al Manchester City, mentre Marek Hamsik è tentato dalla Cina, al quale gli sono state formulate offerte particolarmente allettanti dal punto di vista economico. Lo slovacco, dopo un periodo di ferie iniziato dopo gli impegni con la sua Nazionale, deciderà il suo futuro a stretto giro.

Intanto, però, il Napoli deve ricominciare. Mandato giù il boccone amaro dello scorso campionato, con lo Scudetto che sarà ancora cucito sulle divise bianconere della Juventus, la società campana è pronta ad intervenire massicciamente sul mercato per regalare nuovi rinforzi alla propria nuova guida tecnica, ed è appunto il centrocampo il reparto nel quale si potrebbero registrare più innesti, più volti nuovi. Si seguono i profili di Torreira, Fabian Ruiz e Dembélé, ma negli ultimi giorni il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha puntato con ferocia Sebastian Rudy, classe '90 reduce da 35 presenze stagionali ed un gol con la maglia del Bayern Monaco. Il tedesco, già allenato da Ancelotti, potrebbe sbarcare all'ombra del Vesuvio presto e presentarsi il 9 luglio a Dimaro, perchè ad oggi è il nome più caldo, l'obiettivo numero uno del club partenopeo.

Non solo Rudy, però, per la mediana: in caso di partenza di Marek Hamsik - tentato come detto dalle sirene provenienti dall'Oriente - il Napoli penserà a Dennis Praet della Sampdoria, il cui contratto prevede una clausola rescissoria da 26 milioni di euro, non una cifra esorbitante. Il biondo belga è un calciatore molto duttile, impiegabile sia nel ruolo di mezzala, sia esterno d'attacco in un tridente a tre. Come lo slovacco, anche il belga è molto temibile negli inserimenti offensivi con o senza palla, ed in un ipotetico 4-2-3-1, Ancelotti potrebbe proporlo anche sulla linea dei tre trequartisti, dietro la punta centrale.