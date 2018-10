SPAL: l'Atalanta chiede Lazzari e mette sul piatto tre calciatori

L'Atalanta ha perso la testa per Manuel Lazzari. Dopo un'intera stagione passata a trascinare la rosa a suon di prestazioni sopra lo spessore, il classe '93 sembra essere ormai pronto per il salto di qualità, andando a rinforzare una rosa che fa della velocità degli esterni il proprio punto di forza. L'Atalanta ha bussato alla porta della SPAL, proponendo addirittura tre calciatori in cambio. Il primo nome sul piatto della bilancia è quello di Alberto Paloschi, che con gli estensi ha in parte ritrovato quella tranquillità perduta nelle ultime stagioni. L'Atalanta lo propone a zero, annullando il costo del riscatto, la SPAL ci pensa.

Altro calciatore proposto per ingolosire il ds Vagnati è Jasmin Kurtic, che ha notevolmente alzato il tasso tecnico della rosa da quando ha indossato la maglia della SPAL. Lontano dal progetto tecnico dell'Atalanta, l'ex Sassuolo e Palermo farebbe però davvero comodo agli estensi, che partirebbero con un calciatore tecnico e perfettamente calatosi nel 3-5-2 di Leonardo Semplici. Anche lui proposto a zero, Kurtic sarebbe contento di trasferirsi ufficialmente a Ferrara, convinto dal calore del pubblico e da un progetto comunque ambizioso. In ultimo, l'Atalanta ha proposto per arrivare a Lazzari Arkadiusz Reca, esterno classe '95 che occuperebbe la posizione di laterale mancino o di fluidificante destro.

In casa SPAL si lavora intanto anche al riscatto di Alberto Grassi, calciatore che ha ritrovato la serenità in casa estense. Provando a convincere il Napoli, il ds Vagnati ha già proposto al ragazzo un contratto di 800 mila euro a stagione. Grassi sembra convinto, l'ostacolo è però rappresentato dal Napoli, che difficilmente scenderà sotto gli otto milioni di euro. La SPAL ci lavorerà, puntando ad un rinforzo davvero importante in vista della prossima stagione di Serie A.