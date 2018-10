Fiorentina, Pioli sogna il colpo El Shaarawy

Per ora è solo una suggestione, ma con gli incastri giusti il sogno potrebbe concretizzarsi. La Fiorentina pensa a Stephan El Shaarawy come rinforzo per l’attacco viola del prossimo anno: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il direttore generale Pantaleo Corvino avrebbe chiesto informazioni alla Roma sulla situazione dell’italo-egiziano. Come detto, per adesso sembra essere soltanto una remota ipotesi di mercato, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo qualora alcuni tasselli del puzzle venissero posizionati al posto giusto.

I giallorossi seguono da tempo il gioiellino dell’Ajax Justin Kluivert e nelle ultime ore i contatti si sono intensificati: il classe ‘99 ha ancora un anno di contratto con i lancieri che però non vogliono fare sconti. Dunque, se vuole concludere l’affare, il ds Monchi dovrà investire almeno 20-25 milioni di euro e sarà così necessario pensare a qualche cessione in attacco, sia per motivi tecnici che per motivi economici. Ed è qui che nasce l’idea della Fiorentina di avvicinarsi ad El Shaarawy, uno dei giocatori più appetibili: il problema più grande però, oltre a convincere il giocatore ad accettare il progetto gigliato – senza Coppe europee rispetto alla Champions League che disputerebbe alla Roma – sta nell’ingaggio del classe ‘92, che percepisce attualmente 2.5 milioni di euro, troppi per le casse viola.

In alternativa, Corvino sonda altre piste e quella che stuzzica maggiormente l’ambiente è quella che porta a Torino, sponda Juventus, dove Marko Pjaça è tutt’altro che sicuro di rimanere in bianconero. I 6 mesi trascorsi allo Schalke 04 in prestito non sono serviti a rilanciarsi e quindi potrebbe essere uno dei sacrificabili da Marotta e Paratici, nonostante la giovane età – classe ‘95. La richiesta in corso Galileo Ferraris è già arrivata e la disponibilità a trattare è stata data: la Vecchia Signora potrebbe così approfittarne per chiedere informazioni su uno dei giocatori della Fiorentina che maggiormente interessa, ossia Federico Chiesa.