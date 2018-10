Milan, ufficiale: i rossoneri hanno riscattato Borini

Il Milan ha messo a segno il primo colpo di mercato: Fabio Borini dal primo luglio sarà definitivamente un giocatore rossonero. L’attaccante italiano è arrivato l'estate scorsa dal Sunderland (che quest'anno militerà in Championship ndr) in prestito oneroso con obbligo di riscatto strappandolo alla concorrenza della Lazio di Inzaghi.

A dare la notizia ufficiale è proprio il Sunderland attraverso il proprio account Twitter.

Meanwhile, Fabio Borini will complete a permanent transfer to @acmilan on 1 July 2018. pic.twitter.com/LXG2HXjBBo