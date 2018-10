Parma - Fitti contatti di mercato con la Samp: opzionato Viviano, chiesti Sala e Silvestre

Continua con frenesia il calciomercato del Parma. In vista della prossima stagione, quella della definitiva rinascita, la dirigenza ducale si è subito messa all'opera per piazzare qualche colpo di spessore, andando a rinforzare un gruppo voglioso di fare bene anche in Serie A. Nelle ultime ore, buone notizie arrivano dalla Liguria sponda Sampdoria, con il club doriano pronto a lasciar partire il portiere Emiliano Viviano. L'esperto estremo difensore sembra essersi convinto della destinazione emiliana, con il Parma pronto ad offrigli l'importante cifra di 700.000 euro annui. Occhio però alle attenzioni del Bologna, deciso ad assicurarsi le prestazioni di un calciatore rodato per la nostra Serie A.

Per la difesa piace e non poco Matias Silvestre, difensore classe '84 che non sembra più rientrare nei piani di Marco Giampaolo. Dopo l'addio di un uomo-simbolo come Alessandro Lucarelli, D'Aversa avrebbe individuato nell'argentino il nuovo leader della difesa del suo Parma, con Silvestre pronto a rilanciarsi in una rosa sicuramente vogliosa di non fare la fine di Hellas Verona e Benevento, formazioni retrocesse in B dopo un solo anno di permanenza nella massima competizione calcistica italiana. Sul centrale è forte anche la SPAL, che con la cessione di qualche pezzo pregiato avrebbe a disposizione un tesoretto non indifferente. Il Parma sorveglia la situazione, facendo leva sui buoni rapporti con la Sampdoria.

Chiesto anche Jacopo Sala, terzino destro in scadenza nel 2020 ma comunque ai margini della nuova Sampdoria, squadra decisa ad una rivoluzione verde per fondare un ciclo vincente e solido in vista dei prossimi anni. Tra tutte le trattative, questa sembra essere la più convincente, considerando il poco mercato di cui gode attualmente l'ex Hellas Verona. In ultimo, il sogno si chiama Fabio Quagliarella. Reduce da una stagione stellare, forse la migliore della sua carriera, il bomber napoletano sta attendendo delle conferme societarie in merito al suo ruolo nella rosa, conscio però di dover lentamente cedere il passo a gente come Caprari e Kownacki. Difficile che la trattativa si sblocchi, il Parma ha comunque strizzato l'occhio all'ex Napoli in caso di repentini colpi di scena.