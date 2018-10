Udinese - Dopo innumerevoli peripezie, i friulani hanno scelto: è Julio Velazquez il nuovo allenatore

Ennesimo cambio di rotta per quanto riguarda la panchina dell'Udinese. In attesa che vengano definite anche le altre scelte (Pradè dovrebbe firmare domani e sostituire Gerolin, prendendo il ruolo di DT, da lì potrebbero cambiare diverse cose) i friulani hanno scoperto le carte per quanto riguarda la panchina. Prandelli era stato dato per scontato, ma poi c'è stata una misteriosa marcia indietro. A quel punto si è andati in Portogallo, optando per Miguel Cardoso, il quale ha però fatto saltare il banco dopo aver saputro dell'offerta del Nantes. Gino Pozzo si è quindi spostato in Spagna, dove ha trovato il profilo secondo lui migliore per la prossima stagione: si tratta di Julio Velazquez, ormai ex allenatore dell'Alcorcon.

È ancora giovanissimo, 36 anni, e ha sempre fatto l'allenatore. Il suo curriculum ha già fatto storcere il naso ai tifosi dell'Udinese, che si aspettavano un nome più affermato per rilanciare un club che nell'ultima stagione ha seriamente rischiato il naufragio. Velazquez infatti è abituato ad allenare nella Serie B spagnola, dove ha ottenuto risultati neanche così eccezionali, si possono definire discreti. Con Betis Siviglia e Villareal è stato infatti esonerato ancor prima della fine della stagione. Un po' meglio al Murcia, dove ha resistito per un anno e mezzo. Treanta partite nella massima serie portoghese, al Belenenses, preso in corsa e mollato, manco a dirlo, con un esonero. Poi all'Alcorcon ha trovato la sua dimensione, portando il club a due salvezze nella Liga 2 e ai quarti di finale di Coppa del Rey. Ora l'occasione a Udine per provare a fare il grande salto, ma avrà tanto da fare. C'è infatti una squadra da ricostruire e c'è un ambiente da riconquistare.

Questo il comunicato ufficiale dell'Udinese Calcio: "Udinese Calcio ufficializza l’ingaggio, a decorrere dal 1° luglio, dell’allenatore Julio Velázquez Santiago per la guida tecnica della prima squadra. Domani alle ore 12 alla Dacia Arena si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister.



La società ringrazia Igor Tudor e Mark Iuliano per il lavoro svolto nella fase finale della stagione 2017-2018 e augura loro il meglio per il futuro".