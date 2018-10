Novità su Torreira: un giocatore per tre squadre!

La telenovela legata al nome di Lucas Torreira continua. Un intrigo non solo italiano, ormai il discorso è internazionale. L'interesse del Napoli sul giocatore della Sampdoria è, ormai, cosa certa e risaputa, anche se la trattativa al momento non fa passi avanti. Allora ecco piombare sul giocatore uruguayano, che intanto ringrazia la squadra ligure per fargli vivere il sogno mondiale con la Celeste, due top club europei, bisognosi di rilancio dopo le ultime stagione abbastanza disastrate. Questi rispondono ai nomi di Borussia Dortmund e Arsenal.

Bisogna dire, in verità, che l'accordo tra Napoli e Sampdoria è totale, in quanto il patron deggli azzurri Aurelio De Laurentiis ha già l'ok con Ferrero sulla base di 25-30 milioni di euro (che sarebbe la clausola del giocatore) e l'unico ostacolo è la vicenda Jorginho - City. Una volta chiusa, il Napoli, con il suo direttore sportivo Giuntoli, piomberà sul giocatore blucerchiato per chiudere ogni discorso. Anche perchè, stando alle ultime notizie, il Dortmund avrebbe solo fatto sondaggio, mentre l'Arsenal non sarebbe disposto a pagare la clausola di 25 milioni. Sicuramente, ci attendono parecchi sviluppi nei prossimi giorni, dove vedremo se potremmo o no mettere fine a questa caldo intrigo estivo.