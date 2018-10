Inter-Skriniar: arriva il rinnovo!

La notizia tanto attesa dal popolo interista è arrivata. Milan Skriniar, difensore centrale arrivato dalla Sampdoria l'anno scorso, ha rinnovato. Ora il rinnovo non lo toglie dalle mire delle big europee (Manchester City e Barcellona su tutte), ma fa dormire sonni più tranquilli alla dirigenza nerazzurra. Chi vuole Skriniar, adesso, dovrà sudarselo. Primo rinnovo, dunque, di uno dei big di casa Inter (aspettando gli altri, Icardi in particolare).

La squadra e la dirigenza del Biscione, a dire il vero, hanno sempre ritenuto il calciatore incedibile e pezzo da novanta da cui ripartire l'anno prossimo per l'assalto alla Juventus. Il contratto attuale del giocatore prevede la fine dello stesso nel 2022 a 1.5 milioni di euro. La proposta dell'Inter è presto detta: contratto allungato di un anno, quindi fino al 2023, ma con ingaggio che lievita a 2.2 milioni di euro. Diventa, così, uno dei giocatori più pagati della squadra. Contratto che è un premio per l'ottima, superlativa stagione di Skriniar fatta registrare nel campionato appena andato a libri.

Un regalo per il giocatore, ma un altro regalo anche a Luciano Spalletti, il quale potrà contare su un elemento fondamentale nelle sue gerarchie sia in campionato che in Champions League. Manca ancora l'ufficialità, almeno secondo la Gazzetta, ma non dovrebbero esserci intoppi. E, sempre secondo la Rosea, occhio al prossimo rinnovo, che potrebbe essere quello di Samir Handanovic. L'Inter riparte da dietro per guardare avanti, sperando di poter nuovamente far parte, nel breve termine, dell'èlite del calcio europeo.