Ufficiale: la Juventus riscatta Douglas Costa

E' diventato uno degli idoli indiscussi della tifoseria juventina con le sue devastanti accelerazioni e deliziose giocate che hanno profuso ben 13 assist ai propri compagni. Parliamo di Douglas Costa, soprannominato "the Flash" proprio per le sue fantastiche doti atletiche che si sono rivelate decisive per la vittoria dello scudetto della Juventus.

E il club bianconero annuncia finalmente la notizia che tutti i tifosi aspettavano dopo questa fantastica annata, ovvero il riscatto di Douglas Costa dal Bayern Monaco per 40 milioni. Ecco il comunicato apparso sul sito della Juventus: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza, dalla società tedesca FC Bayern München AG, per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di € 1 milione.

Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2022".

Douglas Costa arriva nell'estate dell'anno scorso in prestito con diritto di riscatto dal Bayern Monaco. Tante le aspettative su di lui che però inizia col freno a mano la stagione bianconera con la tanta concorrenza in attacco e l'adattamento non semplice nel campionato italiano. Ma lui e la Juventus hanno pazienza sapendo che arriverà il momento dell'esplosione. E nel girone di ritorno Douglas Costa mostra tutte le sue qualità tecniche e fisiche diventando elemento imprescindibile dello scacchiere tattico di Max Allegri. Termina la stagione con soli 4 gol fatti ma con ben 13 assist effettuati (2° miglior assistman) in campionato, oltre che con 2 reti decisive in Coppa Italia. Un rendimento davvero incredibile per "the Flash" che adesso vuole essere protagonista con la maglia del Brasile ai Mondiali in Russia.